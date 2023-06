„Großkampftag“ in Geraer Buchhandlung

Gera. Ein Wasserschaden zwang die Buch-Filiale Schmitt & Hahn in der Schloßstraße zur Schließung. Nun wird der Laden wieder geöffnet - bis zur Normalität dauert es aber noch.

Der heutige Donnerstag ist für das vierköpfige Team der Buchhandlung Schmitt & Hahn in der Geraer Schloßstraße „Großkampftag“. „Wir bringen alles in Ordnung. Manches haben wir auch kreativ umgeräumt, so dass es den einen oder anderen neuen Eindruck gibt. Wir sind gespannt und hoffen, dass sich unsere Kunden wieder wohl fühlen bei uns. Ab diesem Freitag wollen wir öffnen“, berichtet Filialleiterin Maria Müller.

Bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun, nachdem am vergangenen Samstag ein technischer Defekt in einer Mietwohnung der ersten Etage auch das darunter liegende Buchgeschäft massiv in Mitleidenschaft gezogen hatte. Aus Deckenöffnungen lief das Wasser, teils wasserfallartig, ins Geschäft im Erdgeschoss..

„Natürlich ist am Freitag noch nicht alles im Laden wieder repariert. Das klappt nur Schritt für Schritt, da viele Handwerker ausgebucht sind. Insofern müssen leider auch unsere Kunden in den nächsten Wochen damit rechnen, dass im laufenden Geschäftsbetrieb mal ein Handwerker arbeitet“, erklärt die Chefin die Situation. Sie hofft sehr, dass die kommenden Bauarbeiten reibungslos vonstatten gehen, ohne dass eine nochmalige Schließung der Filiale nötig sein wird. Sowohl an der Decke als auch bei einigen Bodenfliesen inmitten des Raumes müssen Folgeschäden beseitigt werden. Das Mobiliar habe glücklicherweise nicht gelitten. Dafür sind jedoch etliche wertvolle Bücher hinüber. „Dazu gehören schöne Garten-Bücher, wirklich bibliophile Kostbarkeiten“, bedauert Maria Müller und zeigt die fünf großen gepackten Kartons mit beschädigten Büchern. Von Kunden bestellte Literatur ist komplett verschont geblieben und wartet auf die Abholung. Das Team des Buchladens freut sich darauf, wenn wieder Normalität und somit Publikumsverkehr ins Geschäft einzieht.