Gera. Die Stadtratsfraktion regt Diskussion um die „grüne Oase in der Innenstadt“ an

Grüne für Wiederbelebung des Geraer Gustav-Hennig-Platzes

Die Grünen in Gera setzen sich für eine Wiederbelebung des Gustav-Hennig-Platzes in der Innenstadt ein. Das teilt die Partei in einem Schreiben mit.

Zwar liege bereits eine Entwurfsplanung für dessen Gestaltung vor, die sich auch auf angrenzende Straßenabschnitte erstreckt und aus Mitteln der Städtebauförderung gefördert wurde – allerdings aus dem Jahr 2002 und vor allem aus finanziellen Gründen bisher nicht umgesetzt, heißt es. „Der Platz hat großes Potenzial als grüne Oase der Ruhe und Erholung und für das Klima und die Artenvielfalt in der Innenstadt“, so Nils Fröhlich, Vorsitzender der grünen Stadtratsfraktion: „In seinem gegenwärtigen Zustand kann er diese Potenziale allerdings nicht entfalten.“

Die Fraktion hatte zu dem Platz eine Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet. Darin werde insbesondere nach Möglichkeiten und notwendigen Bedingungen für eine attraktive Gestaltung des Platzes gefragt.„Die durchaus ermutigende Antwort aus dem Baudezernat sollte uns Anlass geben, die Diskussion um die Realisierung der Pläne wieder aufzunehmen“, so Fröhlich weiter. Verabredet sei bereits, dass das Amt für Stadtgrün in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Bau, Umwelt, Verkehr und Liegenschaften die alten Entwurfspläne vorstelle. Im zweiten Schritt müssten diese Pläne möglicherweise aktualisiert und Eigenmittel zur Umsetzung im Haushalt bereitgestellt werden. „Ziel sollte sein, das nunmehr vorhandene Geld aus dem vom Landtag beschlossenen Kommunalinvestitionspaket in Kombination mit Mitteln aus der Städtebauförderung zu nutzen und die vorhandenen Pläne umzusetzen“, heißt es.