Eine grüne Simson ist in Gera gestohlen worden (Symbolfoto).

Grüne Simson in Gera gestohlen

Gera. Unbekannte haben aus einem Geraer Garten eine Simson gestohlen.

Eine grüne Simson S51 ist in der Zeit von 21. bis 22.02. von einem Gartengrundstück in der Taubenpreskelner Straße in Gera gestohlen worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, drangen die Diebe gewaltsam in das Grundstück ein und stahlen das grüne Zweirad, das abgedeckt und gesichert unter einem Pavillon stand.

Die Geraer Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizeidienststelle zu melden.

