Grundschule und HSV feiern Sportfest in Ronneburg

Ronneburg. Über 200 Kinder zum 26. Sportfest beim HSV zu Gast

Es ist eine Tradition. Seit 1994 führen der HSV und die Ronneburger Grundschule das Schulsportfest durch. Das 26. Schulsportfest fand nun statt. Der HSV und die Ronneburger Handballer hatten die sechs- bis zehnjährigen Schüler der Staatlichen Grundschule in die Sporthalle an der Zeitzer Straße, oder wie die Handballer sagen in den „Hexenkessel“, eingeladen.

Im Vorfeld gab es für „Bäumi“ und Dieter vom HSV einiges zu tun. Ein Unsicherheitsfaktor, wie wirken sich die zahlenmäßig großen Klassen auf den Zeitplan aus. Für fast fünf Stunden nahmen die Kinder die Sporthalle in ihren Besitz. Spiel und Spaß für über 200 Mädchen und Jungen, aber auch gute sportliche Leistungen waren Garant dafür, dass dieses Schulsportfest zu einem vollen Erfolg wurde.

Sportfreund Jürgen Bäumler vom HSV eröffnete als Wettkampfleiter und Moderator das Sportfest. Nach dem Vorstellen der HSV-Sportler und Erläuterung der einzelnen Stationen konnte das Sportfest beginnen. Natürlich mit einem kräftigen und dreifachen „Sport frei“.

Slalomlauf mit Ball, Hindernislauf der 1. Klassen, Medizinball-Schockwurf, Dreier-Hopp, Tor-Wandwerfen, Angeln, Autorennen, Geschicklichkeitsspiele, Wurfübungen und Überwinden eines Torwartes, Mini-Handball, Zweifelderball und „Ball über die Leine“ standen auf dem mehrstündigen Programm. So konnten alle Mädchen und Jungen ihre Talente beweisen.

Die Besten erhielten für ihre guten Leistungen Urkunden und Medaillen. Trotz der höheren „Klassenstärken“ brachte man den „Stationsbetrieb“ gut über die Runden. Sicherlich auch wegen der ausgezeichneten Disziplin und der tollen Stimmung der Kinder. Dass die Pausen individuell durch die Klassen gestaltet werden mussten, störte keinen.

Zu den Siegern der 1. Klassen gehören Anna-Sophia Wolf, Ida Seyfarth, Milla Thomas, Sky Seiler, Florian Martz und Quintus Gareis. Bei den 2. Klassen belegten erste Plätze Tora Kramer, Tabea Ronja Thümmler, Svea Vogel, Jonathan Roscher, Maurice Salomon und Hannes Eric. Bei den Dritten gewannen Lina Sittig, Colin Voigt, Lorenz Schreiter und Marek Blaschke. Henriette Franz, Nina Malitz, Lennox Krell, Damian Völker und Jakub Lorenz holten Gold bei den 4. Klassen.

Stolz nahmen die Jungen und Mädchen Medaille und Urkunde entgegen.

Bei den Mannschaftsspielen gewann die Klasse 1 b das Spiel „Ball über die Leine“ vor der 1a. Im Zweifelderball belegten jeweils Platz 1 die Klassen 2 a, die Mädchen der 3 b und die Jungender 3 a. Und natürlich wurde auch Handball zwischen den beiden vierten Klassen gespielt. Die Jungen und Mädchen spielten jeweils 2 mal 8 Minuten. Die Klasse 4 a setzte sich bei den Mädchen und die 4 b bei den Jungen durch. Krönender Schlusspunkt war einmal mehr die Ehrung der „Sportlichsten Klasse“, welche bereits zum 15. Mal erfolgte. HSV-Präsident Leif Pöhnitzsch konnte in diesem Jahre die Klasse 3 b mit einem Pokal ehren. Dass dabei die Freude bei der ganzen Klasse riesengroß war, versteht sich von selbst. Den Kindern hat das fröhliche Treiben einmal mehr sichtlich Spaß gemacht. Und sicher war auch der ein oder andere unter den Teilnehmern dabei, der künftig den Weg zum regelmäßigen Sporttreiben findet. Die Handballer würden sich über weiteren „Zulauf“ sehr freuen.

Das Dankeschön der Kinder gilt an dieser Stelle den fleißigen Helfern des HSV, Jürgen Bäumler, Dieter Wolf, Präsident Leif Pönitzsch, Jens Matthes, Nils Rensch, Jana Thomas, Frau Kortüm und Herr Allerdynks, sowie dem Lehrerkollegium unter Leitung von Direktor Tim Deutsch, dass seine Schüler wie so oft gut im „Griff“ hatte. Wenn es um das Schreiben der über 70 Urkunden geht, dann ist sie mit dabei. Deshalb ein besonderes Dankeschön an Janette. Auf den Punkt gebracht: Organisation und Disziplin waren hervorragend und es hat sich wieder gezeigt, eine gute Zusammenarbeit von Schule und Verein lohnt sich immer. Also auf ein neues im Schuljahr 2023/2024.