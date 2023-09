Guillain-Barré-Syndrom: Seltene Nerven-Krankheit fordert von Patienten und Angehörigen unendlich Geduld

Gera. Am 13. September findet in Gera eine Veranstaltung für Ärzte und Patienten statt.

„Für diese Krankheit braucht es unendlich viel Geduld“, sagt Roger Schubert, Chefarzt der Klinik für Neurologie im SRH Wald-Klinikum Gera über das Guillain-Barré-Syndrom, kurz GBS. Die sehr seltene Nerven-Erkrankung beginnt häufig mit Schwäche in den Beinen sowie Schmerzen, Kribbeln und einem tauben Gefühl in den Gliedmaßen als Symptome. Im schlimmsten Fall kann es innerhalb weniger Tage zu Lähmungen im gesamten Körper kommen.

Auch für Patientenund Angehörige

Neue Ansätze bei der Behandlung sowohl in der Akutphase als auch in der Rehabilitation, die psychische Bewältigung der Erkrankung sowie die Ernährung von GBS-Patienten stehen im Fokus des 5. Thüringer bundesoffenen GBS-Symposium am Mittwoch, dem 13. September, in Gera. Als Gastredner werden unter anderem Anna Lena Fisse, Fachärztin für Neurologie der Uniklinik Bochum, Marcus Pohl, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Vamed-Klinik Schloss Pulsnitz sowie Wolfgang Sauter, Chefarzt der Klinik Bavaria Kreischa erwartet.

Das kostenpflichtige Symposium richtet sich an Betroffene, Angehörige, Ärzte und Therapeuten. Veranstalter ist die Deutsche GBS-Stiftung, Bundesverband Deutsche GBS-Vereinigung und das SRH Wald-Klinikum. Der Geraer Peter Schmeißer, Stiftungsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes, sowie Chefarzt Roger Schubert, zugleich Vorsitzender des Kuratoriums der Deutschen GBS-Stiftung, bereiten gemeinsam das Symposium vor.

Mit Disziplin und Rehazurück ins Leben

Peter Schmeißer hat GBS selbst durchgemacht. Mehr noch: Er ist ein Vorzeige-Patient und -Beispiel dafür, wie man mit einer extrem schweren Verlaufsform dieser Krankheit zurück ins Leben finden kann. „Vor allem Patienten mit schwerem oder mittelschwerem Krankheitsverlauf müssen viel Energie mitbringen. Diese Krankheit erfordert unendlich viel Geduld und Motivation. An den akuten Verlauf schließen sich häufig langwierige Physio- und Ergotherapien an. Schon kleine Schritte sind ein Erfolg, wobei auf dem langen Therapieweg Angehörige mindestens genauso gut betreut werden sollten wie die Patienten selbst“, sagt der promovierte Mediziner Schubert.

Peter Schmeißer akzeptiert die Rest-Symptome von GBS und identifiziert sich mit dieser Krankheit, bei deren Bewältigung ihm auch seine gute Grundkonstitution geholfen hat. Als junger Mensch sei er Marathon gelaufen, habe am Rennsteig-Lauf teilgenommen. „Heutzutage sind täglich drei Kilometer mit dem Rollator mein Training“, erzählt der 82-Jährige nicht ohne Stolz. Aus der Betroffenheitsperspektive will er auf dem Symposium über seinen heutigen bemerkenswert aktiven Leben zwischen häuslichem Alltag und Kreuzfahrt-Urlaub berichten und damit anderen Patienten auch Mut machen.

GBS-CIDP-Symposium: Mittwoch, 13. September, von 13 Uhr bis 18 Uhr. Tagungsort: Duale Hochschule Gera Eisenach, Campus Gera, Teilnahme kostenpflichtig, Online-Teilnahme gleichfalls möglich. Anmeldung über SRH-Waldklinikum Gera.