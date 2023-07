Gut behütet durch den Sommer in Gera

Gera. Coole Kopfbedeckungen im Ferien-Workshop

Das Museum für Angewandte Kunst Gera und der Verein „Virtuosen und Schmierfinken laden Ferienkinder zu einem dreitägigen Workshop rund um das Thema Kopfbedeckungen ein. Das Mitmachangebot findet vom 9. August bis zum 11. August von jeweils 10 Uhr bis 13 Uhr statt und richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 10 Jahren.

Allerlei künstlerische Kopfschmuck-Kreationen werden entstehen: für die schicke Lady von heute aufregende „Fascinator“ für das nächste Pferderennen, minimalistische „Melonen“ für die zeitlose Herrengarderobe oder schlichte Anglerkappen für sie und ihn. Ein Accessoire, wie eine Hutnadel oder Brosche darf dabei natürlich nicht fehlen.

Die Kreationen werden am Ende in einem Fotoshooting inszeniert und wer mutig ist, führt seine Hüte auf der Modenschau vor. Die Teilnahme kostet inklusive aller Materialien 18 Euro. Um vorherige Anmeldung via Mail unter post@vus-gera.de wird gebeten.