Gute Laune und gute Bedingungen bei Golfturnier des Golfclubs Gera

Burkersdorf. Die Thüringer Golftrophy macht Station auf der Golfanlage Burkersdorf. Bei den Männern gibt es einen Heimsieg.

Der Golfclub Gera war am Sonnabend mit seiner 18-Loch-Anlage in Burkersdorf Gastgeber der Golftrophy Thüringen. 65 Golferinnen und Golfer stellten sich dieser zehnten von 13 Tourstationen, die von Funke Medien Thüringen präsentiert wurde, zu der auch unsere Tageszeitung gehört. Peter Palzer freute sich über ein Turnier „bei Laborbedingungen“, was Wind und Temperaturen anging. Der Spieler des Gastgebervereins gewann die Bruttowertung der Männer, Corinna Beck vom Golfclub Haidt die der Frauen. Roland Maier, Präsident des Golfclubs Gera, und Sylvia Eigenrauch, Leiterin der Lokalredaktion Gera, gratulieren bei der Siegerehrung. Zusätzlich zu den Trophäen stiftete Funke Medien Thüringen Sachpreise, auch für die Nettosieger in den einzelnen Klassen.

Mehr Infos zum Golfclub Gera: https://www.golfclub-gera.de/

Mehr Infos zur Turnierserie: https://www.golftrophythueringen.de/