Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gutes Standbein für die Veränderungen im Leben

Veränderungen gehören zum Leben. Das Leben selbst ist Veränderung. So oder so ähnliche Sätzen haben Sie sicher schon oft gehört oder gelesen. In unserem Leben gibt es tatsächlich viele Veränderungen – der Wandel im politischen Diskurs oder der Klimawandel. Auch in unserem Alltag gibt es ständig Veränderungen - der Umzug in eine neue Stadt, der Arbeitsplatzwechsel oder mein kaputtes Fahrrad. Dies alles kostet uns jeden Tag Kraft. Wie viel Veränderung vertrage ich denn überhaupt oder was gibt mir Halt in Veränderungen? Ein guter Freund hat mir hier einmal ein wertvolles Bild mit auf den Weg gegeben – der Mensch braucht zwei Beine zum Leben. Mit einem Bein steht er fest auf dem Boden. Das Bein gibt ihm Halt. Das andere Bein ist sein Spielbein. Mit diesem kann er neue Dinge ausprobieren und Veränderungen gestalten. Was ist Ihr Standbein? Vielleicht ist es Ihre Familie, die Ihnen die berühmte Rückendeckung gibt. Vielleicht sind es einfache, gewohnte Abläufe, die uns helfen – die Tasse Kaffee am Morgen oder der Spaziergang mit dem Hund.

Am 19.11. ist der Gedenktag der Heiligen Elisabeth – einer Frau, die in ihrem Leben viel Zeit für Arme und Kranke aufgeopfert hat. Sie konnte dies zuerst, weil sie finanziell gut abgesichert war als ungarische Prinzessin und spätere Landgräfin – ihre Standbeine. Ich bin selbst kein großer Heiligenverehrer. Heilige geben mir aber immer wieder einen Hinweis für mein eigenes Leben. Auch sie waren Menschen, die sich ständig Veränderungen ausgesetzt haben. Die meisten fanden ein Standbein in ihrem Glauben an Gott. In unserer Umgebung gibt es aber auch viele Heilige. „Die Heiligen von nebenan“, wie sie Papst Franziskus beschreibt, die ohne einen Dank Alte und Kranke pflegen oder die Eltern, die jeden Tag aufs Neue ihre Kinder liebevoll zu Bett bringen. Diesen Heiligen – Ihnen – wünsche ich ein gutes Standbein für die vielen kleinen Veränderungen im Leben.