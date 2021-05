GVB-App bringt noch mehr Mobilität für Gera

Gera. Die App steht ab sofort zum kostenlosen Download auf Smartphone und Tablet zur Verfügung. Das kann die App.

Bereits am Starttag wurde sie mehr als 100 Mal heruntergeladen: die neue GVB-App. Als kostenfreier Download im Google Play Store für Android-Smartphones und Tablets, lassen sich mit ihr aktuelle Fahrplandaten, Haltestellen und Preise erfahren.

Nur wenige Klicks sind nötig, und die App sagt dem Fahrgast, wann er wie wohin gelangt. Mit optional wählbarer GPS-Ortung erkennt die App zudem den aktuellen Standort des jeweiligen Nutzers. In Echtzeit zeigt sie den Fahrgästen der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH an, wann Straßenbahn oder Bus an der gefragten Haltestelle abfahren.

Zudem bietet die App mit Check-in/Check-out-Funktion die Chance zum kontaktlosen elektronischen Bezahlen – bargeldlos, ohne Tarifkenntnisse und mit der Zusicherung des Wochenbestpreises. Dies ist nicht nur im Citytarif Gera, sondern mit Bus, Bahn und Zug im gesamten VMT-Verbund möglich – nach einmaliger Registrierung über die FAIRTIQ-App des Partnerunternehmens aus der Schweiz.

Ob Pendler, Gelegenheitsfahrer oder Tourist – die App mache jeden Fahrgast noch mobiler als er es bisher ohnehin schon sei, sagte GVB-Geschäftsführer Thorsten Rühle am Montag zur offiziellen Vorstellung des neuen Angebots.

Für Geras Oberbürgermeister ist die neue App ein weiterer Schritt der Stadt Gera auf dem Weg zur Smart City.

Nutzer von iPhones müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis die App „GVB-Info“ für sie verfügbar ist.