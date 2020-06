Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hakenkreuz-Schmierer - Streit endet mit Polizeieinsatz und schwer Verletzten - 13-Jähriger belästigt

Gruppe Jugendliche belästigen 13-Jährigen

Die Geraer Polizei sucht Zeugen zu einer Gruppe Jugendlicher, die sich am 4. Juni gegen 16.30 Uhr im Hofwiesenparks (Ausgang Biermannplatz) aufhielt. Nach Auskunft eines 13-jährigen Geschädigten befand sich dieser mit seinem Kumpel im Hofwiesenpark, um dort Fahrrad zu fahren. Beim „Runden drehen“ kamen die beiden Jungs am Ausgangstor zum Biermannplatz an der Jugendgruppe vorbei, welche sich den beiden immer wieder in den Weg stellte bzw. ihnen immer wieder den Weg versperrte und sie beleidigte.

Dabei wurde der 13-Jährige am Fuß leicht verletzt. Weiterhin trat einer aus der Gruppe gegen das Rennrad des 13-Jährigen und beschädigte dieses. Nach Auskunft des Jungen trat die Personengruppe ihnen gegenüber stets provozierend auf.

Die Polizei fragt: Haben Sie im Tatzeitraum die Personengruppe gesehen bzw. können Sie Angaben zu diesen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.

Beschreibung der Personengruppe:

circa 4-5 Jungs im Alter zwischen 6 und 16 Jahren,

ausländische Herkunft,

mit kurzer Kleidung bekleidet (1x blaues T-Shirt),

führten ältere, abgenutzte Mountainbikes (1x blaues Fahrrad) mit sich,

sprachen gebrochen deutsch.

Einsatz in Gaswerkstraße: Mann schwer verletzt

Samstagabend gegen 17.40 Uhr rückten mehrere Polizeibeamte in die Gemeinschaftsunterkunft in der Geraer Gaswerkstraße aus, da von dort die Auseinandersetzung mehrerer Personen mitgeteilt wurde. Wie sich vor Ort herausstellte, gipfelte der Streit zwischen einem 19- und einem 29-jährigen Mann in einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung. In Verlauf der Auseinandersetzung, welche mehrere Bewohner schlichten wollten, stach der 19-Jährige seinem stark alkoholisierten Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand in das Bein, so dass dieser schwer verletzt wurde und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Der 19-jährige Angreifer konnte vorläufig festgenommen werden und wurde nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen wurden aufgenommen.

Fahrzeuge beschmiert

Unbekannte Täter trieben in der Zeit von 5 zum 6. Juni ihr Unwesen in der Geraer Auerbachstraße, indem sie 2 auf einem Parkplatz abgestellte Lkw sowie einen dort geparkten Pkw mit grüner Farbe beschmierten. Unter anderen sprühten die Täter auch Hakenkreuze auf die Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei Gera hat die weiterführenden Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinwiese unter der Tel. 0365/8234-1465 entgegen.

Turnhalle mit Hakenkreuz besprüht

Die Kriminalpolizei Gera sucht zu einer Graffiti-Schmiererei nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Am Samstagmittag kamen Polizeibeamte in der Geraer Ahornstraße zum Einsatz, da zuvor unbekannte Täter die Turnhallenfassade einer dortigen Schule mit Farbe besprühte. Die Unbekannten schmierten mit grüner Farbe etwa ein Hakenkreuz auf, welches von der Feuerwehr unkenntlich gemacht wurde. Haben Sie gesehen, wer das Graffiti gesprüht hatte? Können Sie Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

Zwei Einbrüche in Zeulenroda-Triebes

Auf derzeit unbekannte Art und Weise gelangten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Räumlichkeiten der Stadtverwaltung am Markt. Diese wurden von dem oder den Unbekannten durchsucht, durchwühlt und nach ersten Ermittlungen ließen der oder die Täter einen Laptop, Bargeld, sowie diverse andere Kleinteile mitgehen. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-8234 1465 entgegen.

Eingebrochen und durchsucht

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag gegen 17 Uhr bis Samstag gegen 7.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Weißendorfer Straße in Zeulenroda-Triebes. In diesem Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Ein eventueller Beuteschaden muss derzeit noch ermittelt werden. Personen, welche Hinweise zum Einbruch oder zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen geben können, richten diese bitte an die Kriminalpolizei Gera, Tel.: 0365-8234 1465.

