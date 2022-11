Halbseitige Sperrung in Gera Langenberg

Gera. Parkplatzsituation am Langenberger Friedhof verbessert.

Mitarbeiter der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (TSI) legen bis zum 2. Dezember am Eingang des Langenberger Friedhofs zusätzliche Parkplätze für die Besucher an. Während der Arbeiten ist die Langenberger Straße in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage abwechselnd in beide Richtungen vorbeigeleitet. Die halbseitige Sperrung wird jeweils nach der Beendigung der täglichen Bauarbeiten in den Abend- und Nachtstunden aufgehoben. red