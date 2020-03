Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Hallo Nadine“ ans KuK geschmiert - Zwei Verletzte bei Unfall - Kettenraupe gestohlen

„Hallo Nadine“ ans KuK geschmiert

In der Zeit von Montag, gegen 11:30 Uhr, bis Dienstag, gegen 7:30 Uhr, hatten Unbekannte scheinbar nichts anderes zu tun, als die Sandsteinplatten am Treppenaufganges des Kultur-und Kongresszentrum zu beschmieren. Mit dem Schriftzug „Hallo Nadine“ und „V2“ verewigten sich die Schmierfinken und verursachten Schaden. Die Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und sucht Zeugen der Tat. Diese richten ihre Hinweise bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290.

2 Verletzte bei Unfall

Als eine 55-jährige Frau mit ihrem Pkw in Ger auf der Straße des Bergmanns in Richtung stadteinwärts fuhr und nach links in die Dornaer Straße einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines 56-Jährigen, welcher die Dornaer Straße stadtauswärts befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Beide wurden verletzt und die Pkw erheblich beschädigt.

Baumaschine gestohlen

In der Zeit vom 4. bis zum 10. März entwendeten Unbekannte ein Vollkettenraupen-Baufahrzeug. Diese stand zuvor Am Rusitzer Weg. Die Polizei nimmt Hinweise, zum Diebstahl sowie zu auffälligen Personen- und Fahrzeugbewegungen entgegen. Diese richten Sie bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290

Gegen Poller

Dienstag gegen 16:05 Uhr wollte eine 35-jährige Ford Fahrerin von einer Parkfläche am Greizer Von-Westernhagen-Platz nach rechts abbiegen. Gleichzeitig kam von links ein bislang unbekannter schwarzer Pkw. Bei dem Versuch ihm auszuweichen kollidierte die Fahrerin mit einem Metallpoller. Dabei entstand Sachschaden am Pkw und dem Poller.

Zur Klärung der genauen Unfallursache sucht die Polizei Zeugenhinweise, insbesondere zu dem bislang Unbekannten und nimmt diese unter der Telefonnummer 03661 6210 entgegen.