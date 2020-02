Gera. Straßenbahnhaltestelle „An der Spielwiese“ in Gera wird in Richtung Heinrichstraße ab 10. Februar nicht bedient.

Haltestelle „An der Spielwiese“ in Gera wird nicht bedient

Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH informiert, dass aufgrund von Bauarbeiten im Bereich der Straßenbahnhaltestelle „An der Spielwiese“, diese in Richtung Heinrichstraße ab Montag, 10. Februar, von 6 Uhr bis Freitag, 14. Februar, nicht bedient werden kann.

Fahrgäste, die in Richtung Klinikum weiterfahren wollen, werden gebeten an den Haltestellen „Südbahnhof“ oder „Heinrichstraße“ in die Stadtbusse umzusteigen. Fahrgäste in Richtung Heinrichstraße nutzen bitte die Stadtbusse ab der Haltestelle „An der Spielwiese“. Die Haltestelle „An der Spielwiese“ in Richtung Lusan ist nicht betroffen.