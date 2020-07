Ein Baustellenschild. Ab Montag beginnen Arbeiten in der Altenburger Straße.

Gera. Veränderte Linienführung in der Altenburger Straße mit Baubeginn ab 13. Juli.

Haltestelle Steinstraße in Gera wird für Bauarbeiten verlegt

Ab Montag, 13. Juli , kommt es durch Bauarbeiten in der Altenburger Straße zu einer geänderten Linienführung aller Buslinien der GVB in stadtauswärtiger Richtung. Darüber informiert das Geraer Nahverkehrsunternehmen in einer Pressemitteilung.

Die Buslinien 10, 11, 17, 19 und 26 verkehren demnach über die Calvinstraße und Karl-Liebknecht-Straße. Die Haltestelle „Steinstraße“ in Richtung Reuß-Park sowie Kaufpark/Bieblach-Ost und Thränitz wird in die Calvinstraße verlegt. An den Abfahrtszeiten werden keine Änderungen vorgenommen.

