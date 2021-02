Eine Sanierung der Straße der Freundschaft in Gera-Aga sollte nach Ansicht des Ortsteilbürgermeisters in diesem Jahr zumindest begonnen werden.

Handlungsbedarf in der Straße der Freundschaft in Gera-Aga

17 Ortsteile gehören zur Stadt Gera. Wir haben uns umgehört, welche Ziel und Wünsche es dort im Jahr 2021 gibt und welche Pläne realisiert werden sollen. In Aga sei ein wichtiges Vorhaben im neuen Jahr laut Ortsteilbürgermeister Bernd Müller die Straße der Freundschaft in Kleinaga. „Die Zuckerrübentransporte veranstalten in den Nachtstunden einen ohrenbetäubenden Lärm, da der Straßenzug in einem desolaten Zustand ist“ sagt Müller. Deshalb will er sich für die Sanierung der Fahrbahn einsetzen.