Handwerkskammer für Ostthüringen: Neuer Meisterlehrgang für Tischler

Hobel-Parade in einer Tischlerei.

Zeulenroda. Informationsveranstaltung findet am 18. November in Zeulenroda statt.

Die Handwerkskammer für Ostthüringen lädt alle zu einer Informationsveranstaltung ein, die sich für eine Meisterausbildung in den Teilen I und II des Tischlerhandwerks interessieren. Treff ist am Donnerstag, dem 18. November, um 16 Uhr in die Bildungsstätte Zeulenroda, Heinrich-Heine-Straße 45 ein. Informiert wird über die Struktur der Lerninhalte und zu organisatorischen Fragen. Auch das neue Aufstiegs-BAföG spiele dabei eine Rolle.

Der Meistervorbereitungslehrgang selbst startet am 7. Januar 2022 in Zeulenroda, umfasst 913 Unterrichtsstunden und findet bis zum 31. Oktober 2023 als Wochenendlehrgang jeweils freitags von 13 bis 17.50 Uhr sowie samstags von 7.30 bis 12.30 Uhr statt.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anmeldungen an Kerstin Noack von der Handwerkskammer unter Telefon 0365/8225-184 oder per E-Mail: noack@hwk-gera.de