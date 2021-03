Gottfried Vorsatz stellt sich erneut zur Wahl für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Harth-Pöllnitz.

Am 25. April wird in Harth-Pöllnitz gewählt. Gottfried Vorsatz, ehrenamtlicher Bürgermeister, tritt wieder an. Seit 2015 leitet er die Geschicke der Gemeinde.