Hartmannsdorfer Kinder sollen länger im Bus sitzen

Nach Bekanntwerden der Busfahrpläne des Regionalverkehrs Gera/Land befürchten Eltern aus Hartmannsdorf, dass ihre Kinder nicht mehr ins Osterlandgymnasium gelangen. Darauf reagierte am Mittwoch das Verkehrsunternehmen. Bislang habe eine Busverbindung existiert, welche die Kinder aus den Orten Pörsdorf (06:45), Mühlsdorf (06:48), Rüdersdorf (06:54), Stübnitz (06:57), Grüna (07:00) und Hartmannsdorf (07:04) „eingesammelt“ und zum Osterlandgymnasium gebracht hatte. Dieser Bus werde in seiner Haltestellenfolge nun gedreht, das heißt, er beginnt nicht mehr in Pörsdorf, sondern in Hartmannsdorf (neu: 06:38) und fährt nach Harpersdorf und von dort umsteigefrei weiter zum Osterlandgymnasium. Richtig ist, dass sich damit die Abfahrtszeit in Hartmannsdorf um etwa eine halbe Stunde nach vorn verlegt, für Rüdersdorf gleich bleibt und sich für Pörsdorf und Mühlsdorf verringert.

Hintergrund sei, dass die Grundschulkinder aus Pörsdorf, Mühlsdorf, Rüdersdorf, Stübnitz, Grüna und Hartmannsdorf die Grundschule in Harpersdorf besuchen, die genau in entgegengesetzter Richtung zum Osterlandgymnasium liege, und der nunmehr „gedrehte“ Bus diese Schüler mitnimmt. Hierfür war bislang immer ein separater Bus erforderlich, der auch heute schon um 6:37 Uhr gestartet ist und genau dieselbe Runde befährt. In Bezug auf die betroffenen Grundschulkinder habe das auch nie zu Beschwerden geführt, do der Regionalverkehr.

„Ich verstehe überhaupt nicht, warum nicht vorher mit der Gemeinde geredet wurde“, sagte gestern Johanna Rücker aus Hartmannsdorf, die Großmutter eines Fünftklässlers ist, am Telefon. „Wir reden von Klimaschutz, lassen aber die Kinder in die entgegengesetzte Richtung fahren“.

„Gern nehmen wir den Hinweis aus Hartmannsdorf auf und prüfen, ob hier noch Verbesserungen möglich sind“, erklärte am Mittwoch RVG-Geschäftsführer Stefan Meißner.