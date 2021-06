„Hatte schon was von Covid-Petrischale“: Gebürtiger Geraer beim Deutschland-Spiel im Wembley-Stadion

Als (unerkannter) Deutscher unter englischen Fußball-Fans: Oliver Roick aus Gera, der in London wohnt, im Wembley-Stadion am Dienstag nach dem Abpfiff der Begegnung England gegen Deutschland.

London. Gebürtiger Geraer ist bei EM-Spiel England gegen Deutschland im Wembley-Stadion dabei: „Das hatte schon etwas von einer Covid-Petrischale“ bzw. Social Distancing und Maskenpflicht irgendwann keine Rolle mehr gespielt.

Laut, ekstatisch und auch irgendwie martialisch – auf jene Worte greift Oliver Roick zurück, wenn man ihn nach der Stimmung am Dienstag während der Partie England gegen Deutschland im Wembley-Stadion fragt. Insbesondere gen Ende sei die Geräuschkulisse in recht beeindruckende Dimensionen vorgestoßen. „Ich glaube, dass die Engländer kurz vor dem eigentlichen Abpfiff einfach nur erleichtert darüber waren, dass sie es geschafft haben. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie laut es dort sein kann, wenn 90.000 Zuschauer vor Ort sind“, resümiert Roick, der aus Gera stammt und seit 2019 wieder in London lebt. Bereits von 2013 bis 2016 war die Metropole an der Themse sein Lebensmittelpunkt.

"Ich will mir nicht ausmalen, wie laut es mit 90.000 Zuschauern sind“

Auf einem Tribünenplatz hinter dem Tor und zwischen lauter englischen Fans erlebte der Softwareentwickler die 0:2-Niederlage der DFB-Auswahl. Als Deutscher gab er sich jedoch nicht zu erkennen. „Das wäre an sich wohl kein Problem gewesen, doch man weiß ja nie, auf wen man da trifft“, sagt der 39-Jährige, der in Jena Geografie studierte. Er war aber nicht allein im Stadion. Seine Schwester Linda, die ebenfalls in London lebt, wohnte ebenfalls dem Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft bei.

Die Enttäuschung über das Aus der Deutschen hält sich bei den Geschwistern jedoch in Grenzen. „England hat verdient gewonnen. Deutschland hatte einfach keine Durchschlagskraft im Sturm“, sagt Oliver Roick. Timo Werner habe zwischen den englischen Verteidigern einfach nur verloren gewirkt. Und dann war da ja auch noch die Großchance von Thomas Müller. „Der denkt doch sonst nie nach…“

„England hat verdient gewonnen"

Den Klassiker England gegen Deutschland wollte sich der Geraer, der während seiner Jugendtage in Gera-Langenberg das Tor hütete, auf gar keinen Fall entgehen lassen. „Man bekommt ja nicht so oft die Möglichkeit, ein solches Spiel vor der eigenen Haustür im Wembley-Stadion zu sehen“, sagt Roick, der im Stadtteil Sydenham im Südosten Londons lebt. Dass er für besagte Möglichkeit etwas tiefer in die Tasche greifen musste, leugnet er nicht. Details will er aber nicht verraten. Nur so viel: Es handelte sich um einen dreistelligen Betrag.

Vor der Partie wurde vor dem Wembley-Stadion vereinzelt indes noch einmal das altbekannte Weltkriegs-Vokabular beschworen, berichtet Roick. Da sei unter anderem von den „10 German Bombers“ die Rede gewesen. „Das war aber eher die Ausnahme.“

Problem mit Schnelltests

Und wie war es um die Corona-Auflagen bestellt? Laut Roick durften nur Zuschauer das Stadion betreten, die bereits ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten hatten oder die einen negativen Test vorlegen konnten, der nicht älter als 24 Stunden war. „Das Problem bei den Tests war jedoch, dass man sie privat machen konnte. Sie waren von keiner Behörde oder Instanz beglaubigt, sodass man am Ende nicht weiß, ob sie wirklich alle negativ waren.“

Die U-Bahnen gen Stadion seien am Dienstag dann auch merklich voller gewesen. Während des Spiels wiederum hätten bei einem Großteil der englischen Fans Social Distancing und Maskenpflicht keine Rolle mehr gespielt. „Das hatte schon etwas von einer Covid-Petrischale“, sagt Roick, der dann auch noch auf den Heimweg der Fans zu sprechen kommt: Fast alle hätten über einen kleinen schmalen Weg das Stadion verlassen. Es sei zu einem Rückstau gekommen. Das Einhalten des Abstandes sei so nicht mehr möglich gewesen.

Abstand zu halten bei Weg ins Stadion nicht möglich

Er selbst mache sich jedoch keine zu großen Gedanken über mögliche Folgen. Er sei geimpft und hofft darauf, dass die Impfung auch gegen die Delta-Variante hilft.

Und was traut er nach dem Sieg den Engländern bei der Europameisterschaft zu: „Ich bin der Überzeugung, dass sie der Sieg über Deutschland beflügelt hat. Die sind jetzt high, auf einem regelrechten Trip. Ich traue ihnen nun zu, dass sie Europameister werden“, sagt Oliver Roick, der auf eine Finale England gegen Italien hofft. Theoretisch ist es auf jeden Fall möglich.

