Hauptgebäude des ehemaligen Geraer Milchhofs ist weg

Gera. Am Donnerstag sind die letzten Pfeiler des türkisen Verwaltungsgebäudes gefallen.

Am Donnerstagvormittag sind die letzten Wände und Stützpfeiler des ehemaligen Milchhofgebäudes gefallen. Schon seit Wochen sind die Abrissspezialisten der Firma Dotzauer auf dem früheren Milchhofgelände an der Siemensstraße im Einsatz. Allerdings wird es jetzt noch einige Zeit dauern, bis die tausende Tonnen Bauschutt, Holz, Stahl und Glas sortiert und von der seit langem ungenutzten Industriebrache abtransportiert sind. Ein Hamburger Unternehmen will auf einem 48.000 Quadratmeter großen Grundstück des Milchhof-Areals eine Logistik- und Gewerbeimmobilie mit 28.000 Quadratmetern Nutzfläche errichten. pm