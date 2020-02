Haus in Herrengasse 1 in Ronneburg soll abgerissen werden

„Unsere Stadt ist vom Sturmtief Sabine weitestgehend verschont geblieben“, schätze Krimhild Leutloff (CDU) am Montag die Lage ein. „Es gab nur kleine Schäden. In der Neuen Landschaft sind zum Beispiel vom Dach des Objektes 90, in dem sich die Wismut-Ausstellung befindet, Ziegel heruntergefallen. Im Stadtpark musste ein Baum gefällt werden.“

Aus Sicherheitsgründen wurde bereits am Freitag das marode Eckgebäude Herrengasse 1 abgesperrt. Die Stadt ist Eigentümerin. Der Schandfleck soll so schnell wie möglich verschwinden, das Haus abgerissen werden. Wie die Rathauschefin sagte, hängt das vom Erwerb des Objektes Markt 49 ab. Die Beschlüsse dazu sind vom Stadtrat gefasst. „Dieser städtebauliche Missstand in der Innenstadt muss behoben werden“, damit Neues entstehen kann.

Clara-Zetkin-Straßewird saniert

Das wird auch mit der Erschließung des Eigenheimstandortes Distelburg 2 sein. Im November haben die Arbeiten, für die 1.435.000 Euro eingeplant sind, begonnen. Sie schreiten zügig voran, weil es das Wetter zulässt. „Wir hoffen, dass wir im Spätsommer mit der Erschließung fertig sind. Dann beginnt der Verkauf der Grundstücke.“ Im Wohngebiet Distelburg 1 stehen bereits 47 schmucke Eigenheime.

Zur jüngsten Stadtratssitzung wurde der ausgeglichene Haushaltsentwurf von der Verwaltung vorgelegt. Er umfasst elf Millionen und muss von den Stadträten noch beschlossen werden. Im Verwaltungshaushalt stehen 7,6 Millionen. Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 3,4 Millionen. Größter Posten sind die Baumaßnahmen mit 1,7 Millionen. „Dazu gehören unter anderem die Erschließung des zweiten Eigenheimstandortes und die grundhafte Sanierung der Clara-Zetkin-Straße. Da wir keine Ausbaubeiträge mehr erheben dürfen, wird diese Maßnahme zu 100 Prozent von der Stadt finanziert. Die Kosten betragen etwa 250.000 Euro“, erklärt Bürgermeisterin Krimhild Leutloff. Geld eingestellt ist ebenso für die Sicherung des letzten Abschnittes des Schlossfelsen. „Augenmerk legen wir in diesem Jahr auf Reparaturen und Instandsetzung.“ Dazu gehören unter anderem der Baderteichsteg, die Brücken über den Bädergraben und das Beheben der Schäden am Dach der Bogenbinderhalle. Für das Sportzentrum gab es eine Analyse für notwendige Reparaturen. Die Liste wird seit Beginn des Jahres abgearbeitet.“

Aufgrund der guten Wetterlage konnten im Januar Bäume im Arboretum und im Stadtgebiet gepflanzt werden. Eine weitere Pflanzaktion mit Schulen ist in Vorbereitung.

Weitere Veranstaltungenangekündigt

Leutloff verweist noch auf einige städtischen Veranstaltungen wie die Rosenmontagsause am 24. Februar ab 9.30 Uhr auf dem Markt, das Maibaumsetzen am 24. April, das traditionelle Traktortreffen am 1. Mai in der Neuen Landschaft, das 12. inzwischen, und auf das Teichfest in Raitzhain am 13. Juni.