Heimatstube in Niederpöllnitz ist kein verstaubtes Museum

„Eines der ersten Exponate war ein Friseurtisch mit einer Marmorplatte aus dem Salon in Niederpöllnitz. Das Geschäft gründete Louis Vogel 1904. Es wurde in drei Generationen betrieben“, berichtet Ingrid Kulhanek. In den Anfangsjahren zog er durchs Land, schnitt den Leuten die Haare, rasierte die Männer.

Die ehemalige Bankkauffrau weiß zu jedem Exponat etwas zu erzählen. An die 1000 Objekte füllen den Raum im Haus am Dorfteich des Ortes. Sie reichen von Sammeltassen, Fotos, einer Aussteuertruhe über einen Kinderwagen aus dem 19. Jahrhundert bis zur Festtracht und zu Sachzeugen des bäuerlichen Lebens. Von einst ansässigen Gewerken wie Schneider, Bäcker, Schuster oder Schmied sind alte Gerätschaften und Dokumente zu besichtigen. Schulhefte und Vereinsregister erinnern ebenso an vergangene Zeiten.

Familien- und Dorfgeschichten zusammengetragen

„Die ältesten Stücke sind die Fahne des Krieger- und Militärvereins vom 24. Juni 1877, gefunden auf dem Dachboden des alten Kulturhauses und eine Geldkatze aus dem 17. Jahrhundert.“ Das jüngstes Geschenk für die Heimatstube stammt von Bernd Liebetrau. Als Kind lieferte er sich auf dem Holztretroller mit Gleichaltrigen Rennen. Zur 750-Jahr-Feier 2016 sei sein Sohn darauf gefahren. Nun kann es bestaunt werden. In jenem Jahr richtete Ingrid Kulhanek mit Unterstützung des Heimatvereins und vieler Frauen die Heimatstube ein.

Anfangs ist sie von Haus zu Haus gegangen, kam beim gemeinsamen Stöbern mit Leuten ins Gespräch, erfuhr Familien- und Dorfgeschichten. So gelangten Erinnerungsstücke und Überliefertes in die Heimatstube, fein säuberlich aufgeschrieben. Alles hat historischen Wert. Platz finden nur Dinge, die mit Niederpöllnitz in Verbindung stehen.

Als verstaubtes Museum, in dem nur Gegenstände und Dokumente aufbewahrt werden, will Ingrid Kulhanek die Stube nicht sehen. „Sie soll leben. Durch uns“, setzt sie nach. Die engagierte Frau öffnet bis heute die Türen für Besucher wöchentlich am Dienstag von 9 bis 11 Uhr. „Oft schauen Ältere und Jüngere rein, um ein Schwätzchen zu machen, über das Dorfleben von einst zu berichten und Exponate anzuschauen. Sie helfen mir auch, Gruppenfotos mit Namen zu versehen.“

Ideen sprudeln, den Ort zum Treffpunkt der Generationen werden zu lassen. Gleich der erste Themennachmittag rund um die Hochzeit im Winter 2017 begeisterte die Neugierigen. Acht Veranstaltungen, Themennachmittage und Vorträge, sind von September bis Mai geplant. Danach lockt meist der Garten.

Lächeln ist das schönste Lob

Immer wieder lässt sich die enthusiastische Frau was Neues einfallen. Mal wird zum Kaffeeklatsch über Redewendungen gesprochen oder über die Vorratshaltung ohne Gefrier- und Kühlschrank. Heimische Heilpflanzen und Kräuter mit Verkosten oder eine Zeitreise durch den Ort standen im Programm. Vorträge befassten sich mit Handwerk und Gewerbe bis in die 50er-Jahre in Niederpöllnitz, mit dem Kindergarten oder mit der Geschichte der Schule. Gemeinsam wurden Federn geschlissen, zu Ostern oder zu Weihnachten gebastelt.

„Ein schöner Nachmittag war im November vergangenen Jahres die Modenschau lebendige Zeitreise mit originalen Kleidungsstücken ab dem 19. Jahrhundert, vorgeführt von Niederpöllnitzern“, erinnert sich Ingrid Kulhanek. Größer werde inzwischen der Kreis von Frauen, Jugendlichen und Kindern, die gern häkeln und stricken. Beim ersten Handarbeitskurs gestalteten die Teilnehmer zusammen eine Patchworkdecke. Diese wird bald versteigert. Das Geld fließt in die Vereinskasse.

Gehen die Besucher mit einem Lächeln aus der Tür, ist das für Ingrid Kulhanek und ihre Helfer das schönste Lob.