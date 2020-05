Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz öffnet Dienstag

Am Dienstag, dem 5. Mai, um 10 Uhr, öffnet das Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz nach Corona-Pause wieder seine Türen für das Publikum. Darüber informiert Direktorin Friederike Böcher.

Die „publikumsfreie Zeit“ ist vorbei. „Endlich“, freut man sich im Museum, das 1985 im Geburtshaus des Komponisten entstand. Auch wenn vieles noch nicht wieder möglich sei und die Veranstaltungen ausfallen, so könne man doch durch die Ausstellung gehen. „Mund-Nase-Bedeckung“ sei für den Besuch erforderlich.

Die Sonderausstellung „Brücken in die Tradition – Traditionelles Handwerk in Thüringen“ mit den Fotografien der schwarzweißwerkstatt Gera, die in der Schütz-Haus-Galerie hängt, sei um einen Monat verlängert worden. Bis zum 7. Juni können die Fotografien der „Fünf Damen am Fotoapparat“ noch bewundert werden.

Das Konzert mit amarcord am 24. Mai musste abgesagt werden. Schon zum zweiten Mal sei damit ein Termin gescheitert. Aller guten Dinge sind drei, im nächsten Jahr auf eine Neues! Die bereits erworbenen Karten würden zurückgenommen.