Gera. Helge Rupprich von der Sportagentur Beach&Soul freut sich darüber, dass in Gera trotz Corona gespielt werden kann.

Heiß auf Beachvolleyball in Gera

Es ist nicht die Normalität in diesen Corona-Tagen, dass am Dienstag eine Sportveranstaltung wie das Gera Beach – noch dazu in der Innenstadt auf dem Markt – eröffnet werden konnte.