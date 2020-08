Heizkörper in Lusan und Debschwitz bleiben eine Nacht kalt

In Lusan und Debschwitz wird in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag keine Fernwärme anliegen. Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) muss aufgrund von kurzfristig notwendigen Reparaturarbeiten am Heizkraftwerk-Lusan, ihre Fernwärmeversorgung kurzzeitig unterbrechen. Darüber informierte das Unternehmen am Montag.

Im Zeitraum von Mittwoch, 26. August, gegen 21 Uhr, bis Donnerstagfrüh, 27. August, gegen 6 Uhr, sollen die Arbeiten stattfinden. Betroffen von der Versorgungsunterbrechung sind Kunden in Gera-Lusan und dem Gewerbepark Keplerstraße sowie Gera-Debschwitz.

Die Energieversorgung Gera bittet um Verständnis für die Arbeiten und die dafür notwendige,kurzzeitige Unterbrechung der Fernwärmeversorgung.