In der Eiselstraße 44 befindet sich derzeit das Ausweichobjekt der Ostschule.

Gera. Stadtverwaltung erklärt, dass alle Heizungsanlagen in Geraer Schulen „voll funktionsfähig“ sind.

Die Havarie der Heizungsanlage im Ausweichobjekt der Ostschule in der Eiselstraße 44 wurde am Freitag behoben. Das bestätigte Schulleiterin Doreen Amberg am Montag gegenüber unserer Redaktion.