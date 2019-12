Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Held der Herzen“: Ein Leben für die Straßenbahn in Gera

Klaus Doller lebt Straßenbahn. Er lebt für sie, er lebt mit ihr, 65 seiner in Kürze 80 Lebensjahre. „Ganz kurz, ich muss mich noch um eine Fahrt kümmern“, sagt er wie zum Beweis und widmet sich schnell der Zahlenkolonne auf seinem Computerbildschirm. Im Arbeitszimmer in seiner Lusaner Wohnung zeugen Erinnerungsstücke und Fotos von seiner Leidenschaft, darunter jenes GVB-Plakat mit dem so trefflichen Wortspiel „Je oller, je doller“. Das meint auch, aber nicht nur den 79-Jährigen, sondern vor allem die historischen Bahnen, denen sich Klaus Doller bis heute verschrieben hat.

„Das haut mich um“, sagt er, als er erfährt, dass er von Robby Peisker für sein unermüdliches Engagement um die Geraer Straßenbahn-Historie für die Reihe „Held der Herzen“ vorgeschlagen wurde. „Er hat auch einen Film über mich gemacht“, sagt Doller und erzählt sogleich mit dieser ansteckenden Faszination von seinem Werdegang im Geraer Nahverkehr, vom Beginn im September 1954 in der Werkstatt bis heute. „Ich hatte noch nie einen einzigen Tag keine Lust auf meine Arbeit gehabt“, sagt Klaus Doller: „Selbst in Zeiten, wo es früh um 2.30 Uhr losging.“

Als Busfahrer auf der Stammlinie seine Frau kennengelernt

Klaus Doller „in Schale“ und vor der Nummer 12. Foto: Peter Michaelis

Mit 14 in der Werkstatt, mit 16 Kassierer, mit 18 Straßenbahn- und mit 20 Obusfahrer, das waren seine ersten Stationen, wie er erzählt. Außerdem fuhr er parallel auch den Güterverkehr auf der Straßenbahnschiene. Nach seiner Einberufung 1962 fuhr er ab 1963 zunächst für zwei Jahre Omnibus. „Meine Stammlinie war die nach Niederndorf“, sagt Klaus Doller. Und genau auf dieser seiner Stammlinie stieg eines Tages jene Frau namens Adelheid in seinen Ikarus ein, mit der er 2020 bereits 55 Jahre verheiratet sein wird.

1967, zum 75-jährigen Bestehen der Straßenbahn in Gera, wurde die zwei Jahre zuvor vor der Verschrottung gerettete „Nummer 29“ in Betrieb genommen, jenes historische Straßenbahn-Schmuckstück Baujahr 1905, das auch dank ihm bis heute für Sonderfahrten von Geraern und Gästen gebucht werden kann. Die „Nummer 12“, Baujahr 1928, ging 1968 aus dem Linienbetrieb und fährt seit 1982 als historische Bahn. Über den Fahrplan dieser und weitere historischer Straßenbahnen ist Doller seit Jahr und Tag Herr.

„Einmal Straßenbahnfahrer, immer Straßenbahnfahrer“

Auch nach seinem offiziellen Ausscheiden aus dem Dienst 1998 durfte er die Fäden für die „Historischen“ weiter in Händen halten. Natürlich gehört nicht nur das Organisieren der Fahrten für einen festen Kern an Fahrern dazu, er will, so lange er kann, auch selbst Fahrten übernehmen. Dafür geht er jährlich zur medizinischen Überprüfung, erzählt er. Immer in historischer Uniform gehört er so oft wie möglich zur Zwei-Mann-Besatzung. „Und wenn ich irgendwann nicht mehr selbst fahren kann, bin ich eben immer Kassierer. Einmal Straßenbahnfahrer, immer Straßenbahnfahrer.“ So oder so will er möglichst viele Menschen an der spannenden Geraer Nahverkehrsgeschichte teilhaben lassen. „Ich kann im Grunde von früh bis abends Straßenbahn erzählen“, sagt er und lacht.

Bis zu 230 Fahrten organisierte Klaus Doller jährlich, bis die Insolvenz des GVB dieses Angebot zunächst zum Erliegen brachte. „Da standen die Wagen, ich habe mich erstmal nur noch auf die Betriebsbesichtigungen und das Straßenbahnmuseum beim GVB konzentriert.“ Unter dem Dach des Vereins Geraer Eisenbahnwelten konnten die historischen Geraer Straßenbahnen schließlich aber wieder rollen. Und wieder mit ihm an den Reglern. 2017, zum Neustart, waren es 42, im Folgejahr 98 und in diesem Jahr voraussichtlich 107 Sonderfahrten, zu denen die 29, die 12 und die anderen aufgebrochen sind.