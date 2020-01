Der Schwammspinner hat sich im vergangen Sommer besonders im und am Wald von Liebschwitz ausgebreitet und viele Pflanzen und Bäume komplett kahl gefressen (Archiv).

Helfer zur Bekämpfung des Schwammspinners in Gera gesucht

Die Stadt Gera sagt der Plage von Schwammspinner-Raupen den Kampf an. Am 1. Februar solle es im Ortsteil Liebschwitz eine große Aktion geben, bei der die Eier der Raupen von Bäumen abgesammelt werden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Dafür werde um Unterstützung von freiwilligen Helfern gebeten.

„An manchen Bäumen liegen bis zu 30 Eigelege mit jeweils 100 bis 1000 Eiern“, erklärte Umweltamtsleiter Konrad Nickschick.

170 Hektar Wald mit mehreren tausend Bäumen betroffen

Mindestens 170 Hektar Wald mit mehreren tausend Bäumen seien betroffen. Ein Helfer könne leicht viele tausend Eier sammeln und damit effektiv Raupen verhindern. „Es werden viele Hände gebraucht“, so Nickschick.

Der Ortsteil Liebschwitz war im vergangenen Sommer von einer Massenvermehrung des Schwammspinners heimgesucht worden. Millionen schwarzbrauner Raupen machten sich nicht nur massenweise an Pflanzen in den Gärten und im Wald zu schaffen, sondern krochen auch an Häuserwänden entlang.

Um einen neuerlichen Befall zu verhindern, solle ab April auch ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Geprüft werde außerdem die Anschaffung von Industriestaubsaugern, mit denen die Raupen regelmäßig abgesaugt werden könnten. Aber auch auf Unterstützung aus der Natur wird gehofft. Denn ein strenger Winter würde helfen, die Population der Tiere zu reduzieren.

Wenn es ganz leise ist, hört man sie fressen, die Raupen des Schwammspinners. Es stinkt nach verwesenden Raupen, die nicht mehr genug zu fressen finden.

Trotzdem sind es noch Abertausende, die sich über die Grundstücke in der Salzstraße vor dem Eichenwäldchen in Liebschwitz hermachen.

Die Haare der Raupen brennen wie Brennnesseln, wenn man sie berührt.

So eine Massenvermehrung hatte es bereits 2012 in Liebschwitz gegeben

Derzeit gebe es drei Stellen rund um Gera , die betroffen seien: neben Liebschwitz seien das eine Stelle mitten im Wald von Meuselwitz und eine im Wald westlich von Ronneburg , heißt es aus dem Forstamt.

Die Feuerwehr verteilte Fliegengaze und die Stadt stellte bei Bedarf Notunterkünfte bereit.

Der Ortsteilbürgermeister hofft, „dass es in zwei bis drei Wochen vorbei ist", denn die Raupen würden sich im vierten Stadium der Entwicklung befinden und sich danach verpuppen.

