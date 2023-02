Hilfe aus Gera für Erdbebenopfer

Gera. Heute und morgen werden an der Moschee in Gera Spenden für Syrien und die Türkei gesammelt. Das wird gebraucht:

Spenden für die Betroffenen vom Erdbeben in der Türkei und in Syrien werden in Gera in der Moschee in der Christian-Schmidt-Straße 15 gesammelt.

Gesammelt wird am heutigen Freitagabend in der Zeit von 17 bis 21 Uhr, und auch am Samstag in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr können Spenden für die Opfer der Erdbebenkatastrophe abgegeben werden.

Schon über 1600 Euro gesammelt

Am Sonntag soll ein Transport vom einem Kulturverein aus Leipzig die Spenden abholen, damit sie in die Erdbebengebiete gebracht werden können, erklärt der Geraer Imam Hassan Salim. Die Spendensammlung in Gera wird von dem Geraer Verein Ar-Rahman e.V. organisiert.

Vor allem warme Kleidung wird gebraucht

Schon mehr als 1600 Euro seien für die Erdbebenhilfe an den vergangenen beiden Tagen zusammengekommen, sagt der Imam. Neben Geldspenden, von denen vor Ort Lebensmittel für die Opfer beschafft werden sollen, würden vor allem warme Bekleidung, Schuhe und Decken für die Menschen in der Katastrophenregion benötigt, erklärt Hassan Salim.