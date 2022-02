Hilfe für Künstler in Not: Geraer sammeln Geld bei Philharmonischem Konzert

Gera. Konzertbesucher, Musiker und Vereinsmitglieder spenden. Der Betrag kann sich sehen lassen.

Die Spendenkampagne #MusikerNothilfe der Deutschen Orchester-Stiftung zugunsten in Notlage geratener freischaffender Musiker bekommt Unterstützung. Während des 6. Philharmonischen Konzerts in Gera und Altenburg spendeten Besucher über 1500 Euro für das Stipendiumprogramm der Deutschen Orchester-Stiftung. Das Theater Altenburg Gera, das Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera und der Verein der Orchesterfreunde führten die Aktion durch. „Für die vielen freiberuflichen Musikerinnen und Musiker in den Orchestern und Ensembles gehen die coronabedingten Absagen ihrer Konzerte und Projekte mit existenzbedrohenden Einnahmeverlusten einher. Weil in dieser Situation Solidarität mehr denn je gefragt ist, hatten bereits dieses und vergangenes Jahr Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera rund 3600 Euro und Mitglieder des Vereins der Orchesterfreunde Gera 1300 Euro gesammelt“, so Torsten Margraf vom Vorstand des Vereins.

Am 16. März 2020 wurde die Spendenkampagne #MusikerNothilfe gestartet. Über 5000 Künstler konnte die Deutsche Orchester-Stiftung bereits unterstützen. Von März 2020 bis September 2021 wurden über 5,5 Mio. Euro gespendet, die 2020 als Nothilfen und ab 2021 als steuerfreie Stipendien ausgezahlt wurden. Die Deutsche Orchester-Stiftung setzt die Spendenkampagne #MusikerNothilfe fort, um das Förderprogramm #MusikerZukunft weiter zu entwickeln mit dem Fokus auf den Karrierestart junger freischaffender Musikerinnen und Musiker sowie freier Ensembles.