Hilfe in Gera: Wenn das Gehör nicht mehr mitspielt

Für Schwerhörige gibt es technische Hilfe und in Gera auch Rat in einer speziellen Selbsthilfegruppe.

Gera. Wer Fragen hat: Selbsthilfegruppe gibt Antworten

Am Dienstag, 14. Februar trifft sich die Selbsthilfegruppe Hörgeschädigte Gera und Umgebung in den Räumen der Ehrenamtszentrale am Kornmarkt 7 in Gera.

Ab 15 Uhr können sich Betroffene und Angehörige kostenlos und unabhängig zu Fragen beraten lassen, die in Zusammenhang mit der Hörminderung in sozialer, medizinischer, technischer und rechtlicher Hinsicht stehen.

Außerdem wird über technische Hilfsmittel, schriftliche Kommunikation (Schriftdolmetschen) oder zu Fragen zur beruflichen Rehabilitation informiert.

Interessierte können sich für weitere Informationen telefonisch unter (0365) 838-1074 an die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen der Ehrenamtszentrale wenden.