Hilferuf des Vereines Kulturbund Gera

Gera. Miete im Ferberschen Haus kaum noch stemmbar

Der Kulturbund Gera mit seinen sechs integrierten Vereinen und Fachgruppen befindet sich in einer äußerst kritischen finanziellen Situation. Dies teilt Eckhard Müller, Vorsitzender des Kulturbunds Gera, in einer Presseerklärung mit.

Im Unterschied zu vielen anderen Vereinen unterhält der Kulturbund für seine kulturellen Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen und mehr Räumlichkeiten im Ferberschen Haus in der Greizer Straße in Gera. Diese sind von der LEG Thüringen angemietet, so Müller. „Mittlerweile müssen wir für die Unterhaltung über 600 Euro monatlich aufbringen, dies ist nicht mehr zu schaffen. Durch Mitgliederschwund (Corona) und Überalterung können wir unsere monatlichen Unkosten nur mit unseren Mitgliedsbeiträgen nicht mehr aufbringen.“

Mit einer finanzielle Hilfe seitens der Stadt rechnet der Verein nicht, denn „nicht einmal für eine sehr aufwendig geplante Ausstellung „Luther seine Zeit und die Bibel“ , mit Berücksichtigung der Reformation und des Bauernkrieges sind wir mit Mitteln des Kultur- und Lastenausgleiches, die vom Ministerium kommen und von der Stadt verteilt werden, bedacht worden“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Ohne dauerhafte gesicherte finanzielle Grundlage kann der Kulturbund keine verbindliche Planungen mehr vornehmen und muss seine Räumlichkeiten im Ferberschen Haus in absehbarer Zeit aufgeben. Der Verein sucht nun händeringend Unterstützung zum Erhalt der Räumlichkeiten und kulturellen Aktivitäten. Der Kontakt zum Verein findet sich unter kulturbund-thueringen.de.