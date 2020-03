Hilfsangebote für jede Lebenslage in Gera bekannter machen

Elf Tage standen im Zeichen der Frauen und Familie. Vom 4. bis 14. März gab es dazu Angebote wie Buchlesungen, einen Tag der offenen Tür in einem Frauensportclub, Vorträge und Ausstellungen. Mit einem Aktionstag in den Gera Arcaden sollte am Samstag die Frauen- und Familiendekade zu Ende gehen. Er wurde aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Wir sprachen mit Lilia Uslowa, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, die mit vielen Partnern diese Veranstaltungsreihe organisierte.

Was haben Sie gedacht, als das Aus für den Aktionstag kam?

Das darf doch nicht wahr sein. Ich hatte gehofft, wir können mit diesem Höhepunkt unsere Dekade beenden. Elf Infostände waren geplant. Das Thüringer Staatsballett hatte für den Auftritt der Tänzerinnen und Tänzer extra T-Shirts drucken lassen. Ausschnitte aus „Forever Lennon“ von Silvana Schröder sollten gezeigt werden. Aber wir geben nicht auf.

Das heißt?

Wir werden den Aktionstag mit allen Beteiligten nachholen. In der Vorbereitung steckte so viel Herzblut. Das Staatsballett hat schon zugesagt. All das motiviert uns, nicht aufzugeben und weiterzumachen.

Wie war die Resonanz des Publikums auf die Offerten?

Wirklich sehr gut. Durchschnittlich zählten wir zu unseren 18 Veranstaltungen zwischen 20 und 50 Besucher. Mit unseren Themen wollten wir alle Generationen ansprechen.

Zum Beispiel?

Die Notwendigkeit flexibler Randzeitkinderbetreuung, die Problematik der in der DDR geschiedenen Frauen, häusliche Gewalt oder die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten.

Welche Angebote stießen auf großes Interesse?

Bei den jungen Leuten war es der American Day mit knapp 70 Teilnehmern der 11. und 12. Klassen. Sie kamen aus der Berufsbildenden Schule Wirtschaft und Verwaltung sowie vom Liebe- und Goethegymnasium. Es wurde nur Englisch gesprochen. Sehr gut angenommen worden ebenfalls die Workshops zu Diversity und Toleranz – Jugendpolitik in der DDR.

Und bei den älteren Besuchern?

In Kooperation mit der Gedenkstätte Amthordurchgang und dem Kino Metropol wurde der Film „Uferfrauen - Lesbisches L(i)eben in der DDR“ gezeigt. Das anschließende Gespräch war rührend und bewegend. Einige Zuschauer haben ihr eigenes Schicksal mit Outing der Protagonistinnen wieder erlebt. Genauso war es in der Gesprächsrunde Homosexualität in der DDR/BRD – Schatten ohne Licht.

Gibt es Projekte aus der Dekade, die weitergeführt werden?

Natürlich. Aus dem Tag der offenen Tür in der Koordinierungsstelle Lokales Bündnis folgt die Erarbeitung eines Konzeptes für Randzeiten in Kindergärten. Alleinerziehenden oder Familien muss es ermöglicht werden, ihre Kinder auch mal nach 18 Uhr betreuen zu lassen. Dafür wurde eine Unterschriftensammlung gestartet.

50 Prozent bis 60 Prozent unserer Kinder im Kindergarten und in der Grundschule haben unterschiedliches Sprachniveau. Ich meine nicht nur die Migranten. Um dieses zu beheben, ist langer Atem vonnöten. Erzieherinnen müssen sich in diesem Bereich weiterbilden und motivieren. Zu der Veranstaltung, diese soll künftig jedes Jahr stattfinden, hatten wir einen Referenten von der Kindersprachbrücke eingeladen.

Und was ist mit der Foto-Ausstellung Frauenporträts?

Sie wird zum Beispiel im G 26 und im Jobcenter gezeigt.

Was wollten Sie mit dem Programm erreichen?

Heh, Leute wir sind für euch da. Sensibilisieren. Hilfs- und Beratungsangebote für jede Lebenslage bekannt zu machen. Im Gleichstellungsplan der Stadt Gera 2020 bis 2022, momentan in Arbeit, werden die Inhalte der Auswertung der Dekade auch eine wichtige Rolle spielen.

Wie sieht es mit der Frauenquote in der Stadtverwaltung aus?

Sehr gut! Die Männer sind in der Minderheit. Von insgesamt 1120 Beschäftigten, ohne Auszubildende, sind 743 weibliche.

Sie haben viel Zeit und Energie in die Veranstaltung gesteckt. Folgt nun Entspannung?

Nur abends mit der OTZ oder einem Buch. Dazu gehört ein Glas Weißwein. Mein Mann und ich gehen gern auf Flohmärkte. Sie sind wie eine lebendige Kulturgeschichte. Dazu sind wir leidenschaftlichen Kunst- und Antiquitätensammler.

