Hilfstransport aus Gera ins Erdbebengebiet gestartet

In der Moschee am Geraer Sachsenplatz sortieren Migranten eilig Sachspenden, die von der Geraer Bevölkerung abgegeben wurden, für einen Hilfstransport in die Erdbebenregion im Grenzgebiet von Türkei und Syrien.

Gera. Große Spendenbereitschaft in der Bevölkerung. So kann weiterhin Hilfe geleistet werden.

Noch am Samstagabend, einen Tag früher als geplant, ist in Gera ein Transport mit Hilfsgütern in die Erdbebenregion im Grenzgebiet von Türkei und Syrien gestartet. Wann der Transport, den Kulturvereine aus Leipzig und Chemnitz übernommen haben, die weit mehr als 3000 Fahrkilometer geschafft haben wird angesichts zerstörter Straßen und chaotischer Verhältnisse im Katastrophengebiet, war bei der Abreise ungewiss.

Spontane Spendensammlung organisiert

Spontan hatten Migranten in der Stadt eine Spendenaktion auf die Beine gestellt, für die der Geraer Imam Hassan Salim Räume in der Moschee am Sachsenplatz zur Verfügung gestellt hatte. Die Resonanz auf den Spendenaufruf ist in der Geraer Bevölkerung riesig gewesen. Flüchtlinge, die zum Teil aus der syrischen Erdbebenregion stammen, haben sich beteiligt. Auch Migranten, die schon seit vielen Jahren in Gera leben. Der kleine Jemin, dessen Vater aus der Türkei stammt, hatte warme Kleidung, aus der er herausgewachsen ist, zusammengepackt. „Und eine Tasche und Spielsache“, sagte der Sechsjährige stolz, als er seine Spende abgegeben hat. „Egal, wer die Sachen bekommen wird, Erdbebenopfer in Nordsyrien oder in der Türkei, diese Menschen brauchen jetzt alle unsere Hilfe“, sagte der Vater dazu.

Zu den Spendern, die mit warmen Decken, Kleidung und Geld den Erdbebenopfern helfen wollen, gehört auch der Geraer Günther Tamaske. Foto: Angelika Munteanu

Viele Sach- und Geldspendenaus der Bevölkerung

Viele Sachspenden kamen aus der deutschen Bevölkerung. Das Seniorenehepaar Fischer aus Weida hatte von der Aktion in der Zeitung gelesen und warme Decken zur Sammelstelle nach Gera gebracht. Günther Tamaske aus Gera packte gleichfalls Bettwaren, Schuhe und warme Kleidung aus seinem Auto an der Moschee aus. „Den Menschen muss geholfen werden“, sagte der 88-Jährige, der die Türkei als Tourist kennengelernt hat.

Ein anderer drückte einem der Helfer, die in der Moschee eilig die Sachspenden sortierten und verpackten, ein Bündel 50-Euro-Scheine in die Hand: „Für Benzin oder Diesel für den Transport“, erklärte er dazu.

Nicht alle der vielen Sachspenden konnten am Samstagabend mit dem Transport aus Gera mitgehen. „Wir müssen sehen, ob noch ein weiterer organisiert werden kann“, sagte am Sonntag der Geraer Imam.

Geraer Rathaus trägt Trauerflor

Auch die Stadt Gera unterstützt die Hilfe für die Erdbebenregion. Das Rathaus trägt seit Freitag Trauer-Beflaggung im Gedenken an die Opfer. Die Ehrenamtszentrale leitet Geldspenden weiter und unterstützt Bürgerinnen und Bürger, die den Betroffenen in der Türkei und in Syrien helfen wollen. Denn ist gibt weiterhin den Wunsch vieler zu helfen, auch unter den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in der Stadt. Die Ehrenamtszentrale hat zudem eine Liste mit Organisationen zusammengestellt, die Spendenkonten eröffnet haben.

Trauerbeflaggung am Geraer Rathaus aus Solidarität mit den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien. Foto: Peter Michaelis

