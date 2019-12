Veranstalter Jörg Eddel in der Hirschbar am KuK

Gera. Am 28. Dezember lockt parallel zum neuen Areal am KuK die Ü30-Partyreihe wieder.

Hirschtanz im „1880 Gera“ parallel zu Hirschbar

Warum nur auf einer „Hirschzeit“ tanzen? Während sich die „Hirschbar“ an neuer Stelle vorm KuK als Anlaufpunkt während und nach dem Geraer Märchenmarkt etabliert, will Veranstalter Jörg Eddel auch seine „Hirschtanz“-Reihe nicht vernachlässigen. Zwei dieser Ü30-Partys steigen parallel zum Weihnachtsmarktbetrieb, am 25. Dezember in Pößneck und am 28. Dezember im „1880“ am Geraer Stadtgraben. „Wir haben hier wieder unseren Ü30-Bereich und dazu den Bereich mit Oldschool House und Electro, diesmal mit den DJs von Küche 80“, sagt Eddel. 21 Uhr geht es in Gera los, Tickets kosten 11 Euro zuzüglich Gebühr im Vorverkauf.

An Heiligabend steigt ab 21 Uhr in der Hirschbar am KuK eine Weihnachtsparty bei freiem Eintritt. Auch an Silvester kann hier gefeiert werden, dafür gibt es Karten im Vorverkauf vor Ort und in der Gera-Info.

Und wie läuft es nun am neuen Standort? „Super“, sagt Eddel: „Die Leute erkennen das Herzblut, das wir in die Location gesteckt haben, würdigen den Wohnzimmer-Charakter, das Familiäre.“ Auf einen Zwischenfall gleich zu Beginn habe man mit dem Sicherheitspersonal am Eingang reagiert, so dass es weiter keine Störungen gegeben habe. Das darf bis zur Abschlussparty am 5. Januar mit DJ Marcus Meinhardt gern so bleiben.