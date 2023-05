„Historia Caraslan“: Viertägiges Mittelalterfest im Geraer Hofwiesenpark

Gera. Die zweite Auflage der Veranstaltung beginnt zu Himmelfahrt und lockt bis Sonntag auf das Areal rund um die Bühne im Hofwiesenpark.

Mit der zweiten Auflage der „Historia Caraslan“ nach 2019 lockt der Geraer Mittelalter-Fantasy-Verein „Volk von Caraslan“ in den kommenden vier Tagen zum großen Mittelalterspektakel in den Geraer Hofwiesenpark. Vom 18. bis 21. Mai öffnen sich jeweils ab 10 Uhr die Pforten in eine fiktive Vergangenheit, in der neben Rittern, Gauklern und Spielleuten auch Fantasiewesen, wie Zwerge, Orks, Werwölfe oder Magierinnen das Festgelände bevölkern. Markttreiben mit Händlern und Handwerkern, Kampfarenen, Mitmachstationen und eine Hintergrundgeschichte mit Rollenspielelementen locken ebenso, wie der passende mittelalterliche Spielmanns-Soundtrack.

Das detaillierte Programm für alle Tage ist auf der Facebookseite des Vereins zu finden.

Die Tageskarte kostet zehn Euro (ermäßigt sechs Euro), in Gewandung zwei Euro weniger. Kinder unter 1,20 Meter haben freien Eintritt. Eine Familien-Tageskarte kostet 25 Euro, am Freitag 23 Euro. Auch Mehrtageskarten gibt es: zwei Tage für 16 Euro, drei Tage für 24 und vier Tage für 30 Euro.

