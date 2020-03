Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochbehälter in Geras Innenstadt bringt sauberes Wasser

Zwar sind die Veranstaltungen zum Weltwassertag verschoben. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal (ZVME) bietet hier aber trotzdem einen Einblick in sein Metier. Aktueller Anlass ist der Neubau eines Hochbehälters zur Trinkwasserversorgung mitten in Gera. In der Schillerstraße hat der ZVME dafür 3,8 Millionen Euro investiert. Statt des von 1929 stammenden Flusswasserwerks an selber Stelle, ist dort seit Anfang Dezember 2019 eine hochmoderne, nachhaltige Anlage in Betrieb. Sie ist die neueste von elf ZVME-Hochbehältern im Stadtgebiet.

Baustart war im Juli 2018. "Die Schwall + Mayer Hoch- und Tiefbau GmbH aus Neustadt/Orla hat unauffällig gearbeitet, um die von Wohnbebauung flankierte Baustelle nicht zum Ärgernis der Bewohner werden zu lassen", sagt ZVME-Geschäftsleiter Gerd Hauschild. Das Bauwerk in Hanglage wirkt wegen der unterirdischen Versorgungsrohre etwas mächtig, eine Begrünung auch mit Baumbestand, soll bald Abhilfe schaffen. Auch baurechtlich war die Lage eine Besonderheit, weil mitten in bewohntem Gebiet. Drinnen läuft alles schon, zwei voneinander getrennte und hermetisch verriegelte Wasserkammern fassen jeweils 1000 Kubikmeter Wasser. "Weil der Behälter mit einem anderen im Stadtwald kommuniziert, muss Wasser hier nicht mit Energieaufwand hochgepumpt werden", informiert Jan Richter, Abteilungsleiter Investitionen beim ZVME. Die Lage sorgt für den nötigen Wasserdruck. Versorgt werden so die gesamte Innenstadt, plus Untermhaus und Debschwitz. Gerd Hauschild versichert: "Trinkwasser ist das am meisten geschützte Lebensmittel. Bereits in der Talsperre Leibis werden Schutzmaßnahmen ergriffen. Das Wasser kommt von tief unten, durchläuft eine UV-Filterung zur Desinfektion und wird bei uns unter maximalem Schutz verteilt." Dass Keime, Bakterien oder Corona-Viren über das Trinkwasser verteilt würden, sei nahezu ausgeschlossen. Ohnehin sei Wasser als Virenträger nicht bekannt. Proben nimmt das Gesundheitsamt und die Luft in den Kammern wird zusätzlich gefiltert. "Die Vorgänge in den Behältern werden elektronisch und die Anlage per Video überwacht", ergänzt Jan Richter. Indes muss der ZVME seine Mitarbeiter schützen, denn sie dürfen auf keinen Fall ausfallen. Das Unternehmen darf ja nicht einfach schließen. Ein Krisenstab und innerbetriebliche Regelungen helfen dabei. Sollte trotz allem ein Notbetrieb nötig werden, würden Kunden davon nichts merken. "Die Wasserversorgung ist sicher. Am Wasserverbrauch sollten Abnehmer nichts ändern und es ist auch zum Trinken da", betont der Geschäftsleiter.