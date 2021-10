Hochwertiger Audi in Hermsdorf gestohlen - Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Hermsdorf/ Gera. Unbekannte Autodiebe haben sich in Gera herumgetrieben. Sie stahlen einen schwarzen SUV von einem Privatgrundstück. Außerdem vermeldet die Polizei noch dies.

Zwischen 8 und 10 Uhr am Dienstag stahlen bislang Unbekannte einen Audi Q5 von der Straße Am Hermsdorfer Anger in Hermsdorf. Dieser war vor einem Einfamilienhaus abgestellt. Die Kripo Gera sucht nun Zeugen der Tat und nach dem Verbleib des schwarzen Q5 mit Geraer Kennzeichen. Hinweise an die Telefonnummer: 0365/8234-1465.

Mit gefälschtem Führerschein durch Gera

Beamte kontrollierten Dienstagabend den Fahrer eines BMW, als dieser die Kurt-Keicher-Straße entlang fuhr. Als die Beamten den Führerschein des 24-jährigen Fahrers unter die Lupe nahmen, stellte sich heraus, dass dieser gefälscht war, heißt es in einer Polizeimeldung. Die Fahrt für den jungen Mann wurde folglich beendet, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Komplettfälschung des Führerscheines sichergestellt.

Mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen: Schwer Verletzte in Gera

Streithähne gehen nach Unfall in Jena mit Anzeigen auseinander