Hofwiesenbad Gera bleibt während der Sommerferien geöffnet

Gera. Tägliche Besuchszeiten sind von 9 bis 18 Uhr

Das Hofwiesenbad Gera bleibt in diesem Jahr auch während der Sommerferien vom 26. Juli bis 4. September 2021 geöffnet. Dabei gelten für den öffentlichen Badebetrieb von Montag bis Sonntag einheitliche Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. In dieser Zeit sind alle Bereiche, also das Sport- und Freizeitbad, das Sprungbecken und die Sauna, zugänglich.

Neben Privatpersonen können auch Schulen das Bad für ihre Ferienangebote nutzen. Darüber hinaus stehe das Bad nach Information des Betreibers, der „Elstertal“-Infraprojekt GmbH, während der jeweils vereinbarten Zeiten auch für Sportvereine und gewerbliche Nutzer zur Verfügung. „Mit der Öffnung des Hofwiesenbades während der Sommerferien wollen wir nach der pandemiebedingten Schließung ein Zeichen setzen und uns bei allen Gästen für ihre Geduld bedanken“, so Oberbürgermeister Julian Vonarb. Zum Schutz der Nutzer gilt für das Hofwiesenbad ein aktuelles Corona-Hygienekonzept, das im Eingangsbereich eingesehen werden kann.