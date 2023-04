Holzhuhn thront wieder im Geraer Hofwiesenpark

Gera. Nachbau des beliebten Spielgerätes wurde auch mit Holz aus dem Stadtwald realisiert.

Das in den letzten Wochen in der Holzwerkstatt des Amtes für Stadtgrün nachgebaute Huhn, für viele das Wahrzeichen des Hofwiesenparkes, ist an seinen alten Standort zurückgekehrt. Mitarbeiter des Amtes haben ihm am frühen Dienstagnachmittag den Kopf aufgesetzt.

Allerdings ist noch einiges zu tun , bevor das beliebte Spielgerät wieder zum Klettern und Rutschen genutzt werden kann. Wenn alles nach Plan läuft, wird der zentrale Teil des Spielplatzes bei einem feierlichen Akt zum Kindertag am 1. Juni eingeweiht. pm