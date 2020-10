Holzplastik in Gera beschädigt: Wo ist Arielles Schwanzflosse geblieben?

Wo ist Arielles Schwanzflosse? Aufmerksamen Passanten ist der Makel an der Holzplastik am Zugang zum Hofwiesenpark und Hofwiesenbad in Gera sicher schon aufgefallen. Wie die Stadt auf unsere Nachfrage mitteilte, hatte bereits Anfang September der Geraer Motorsägenkünstler und Holzdesigner Marcus Malik einen Schaden an der Nixe gemeldet, woraufhin die städtischen Landschaftsbauer die Schwanzflosser sichergestellt und zunächst in der Holzwerkstatt eingelagert hätten.

„Über die Begleitumstände der Beschädigung liegen uns keine Erkenntnisse vor“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Anzeige sei nicht erstattet worden. Sobald es die Kapazitäten erlauben würden, erfolge eine fachgerechte Reparatur, heißt es. Vermutlich wird das im Winter geschehen, da derzeit die Witterung noch für geplante Arbeiten genutzt würden, wie die Neugestaltung des Unterstandes auf dem Spielplatz in Rusitz. Zum Hintergrund der Holzskulptur erklärt die Stadt, das die Ruhebank mit der Nixe „Arielle“ eine Ergebnis des Projektes „Meilensteine – langzeitarbeitslose Jugendliche auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit“ sei. In dem 16-monatigen Projekt der städtischen Beschäftigungsgesellschaft Otegau, das bis Ende 2013 lief, fertigten 15 Jugendliche und junge Erwachsene Skulpturen aus Holz und Stein, betreut von eben jenem Holz-Künstler und Dozenten Marcus Malik. So seien über 100 kleine Modelle und am Ende acht große Skulpturen entstanden, zu denen auch der Schäferhund auf der Hundefreilauffläche des Biermannplatzes oder der Kontrabass vor der Musikschule „Heinrich Schütz“ gehören. Eine Bedingung für die Förderung des Projektes durch das Land und die Agentur für Arbeit war laut Stadt, dass die Skulpturen später im öffentlichen Raum aufgestellt und möglichst lange erhalten werden. „Diese Verantwortung übernahm damals der Meisterbereich Landschaftsbau des Fachdienstes Stadtgrün“, heißt es.