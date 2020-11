Horsch unterstützt die Regelschule Ronneburg

Vergangene Woche lieferten Horsch-Azubis die letzten der 80 generalüberholten Heizkörper in die Regelschule „Friedrich Schiller in Ronneburg.“ Dort laufen gerade Sanierungsarbeiten. Der erste Bauabschnitt sollte schon Ostern fertig sein. Der Termin konnte nicht eingehalten werden. So bat Schulleiterin Silke Solf die Firma Horsch um Hilfe.

Zwischen der Bildungseinrichtung und dem Unternehmen, das landwirtschaftliche Maschinen herstellt, besteht schon seit langer Zeit eine enge Kooperation. Kurzerhand wurden die Heizkörper abgebaut, gereinigt und lackiert.

Dafür und für die gute Unterstützung all die Jahre hat sich am Dienstag Silke Sorf persönlich bei Horsch-Standortleiter Marko Jakob und Ausbildungsleiter Jens Keller bedankt.

Im Rahmen der Kooperation konnten interessierte Jugendliche im vergangenen Schuljahr beispielsweise ihre Fertigkeiten in einer wöchentlichen Arbeitsgemeinschaft im Unternehmen unter Beweis stellen und bekamen damit einen Einblick in die Lehrausbildung. Doch Corona beendete das Projekt. Die angefangenen Tisch-Smoker, so ist angedacht, können die Schüler zu Ende bauen. „Vorausgesetzt die Situation lässt es zu“, ergänzt Jens Keller.

Silke Sorf bedauert auch, dass der gut angelaufene praktische Unterricht der neunten Klassen im Fach Wirtschaft-Recht-Technik (WTR) vor Ort im November ausgesetzt werden musste. Auf dem Plan stand der Bau des Spieles „4 gewinnt“, natürlich zum Mitnehmen. Gleichfalls fällt die Projektwoche in der Schule aus. „Dort hätten die jungen Leute ein Bild über die Ausbildungsberufe in der Region erlangt.“ Sechs Betriebe wollten sich vorstellen. Die Schulleiterin fügte an, „durch die Pandemie konnten die damaligen achten und jetzigen neunten Klassen kein Praktikum, dass jeder für eine Bewerbung benötigt, absolvieren.“ Der Standortleiter versprach, dieses in den Winterferien zu ermöglichen. Schüler aus der Region zu binden sei wichtig. „Dazu sind Praktika eine gute Möglichkeit, um sich dann für einen Ausbildungsberuf in den Betrieben in der Umgebung entscheiden zu können.“

Bei Horsch in Ronneburg lernen momentan 24 junge Leute. Ausgebildet wird nach Bedarf in vier Berufen. Wenn die Leistungen stimmen, ist eine Übernahme garantiert.

Das Unternehmen Horsch in Ronneburg, dort steht das Hauptproduktionswerk, beschäftigt 450 Mitarbeiter. Es produziert jährlich etwa 4000 landwirtschaftliche Maschinen. 80 Prozent davon gehen in den Export. Laut Marko Jacob wird 2020 wieder ein sehr gutes Jahr.