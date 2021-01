In Weida wird die Sanierung der Hospitalbrücke unweit des Bürgerhauses (im Hintergrund) vorbereitet.

Hospitalbrücke am Weidaer Bürgerhaus soll saniert werden

Weida. Die Brücke fällt beim Überfahren kaum auf. Doch beim näheren Blick offenbart sich ein durchaus interessantes Bauwerk, das da zwischen Osterburg-Auffahrt und Bürgerhaus das Flüsschen Auma überspannt. Die „Hospitalbrücke“, erklärt Weidas Bauamtsleiter André Rauh, ist eine Naturstein-Bogenbrücke. Mit ihren drei Bögen ist sie etwa 22 Meter lang und immerhin 10,50 Meter hoch.

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte Weidas Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG Weida) von „perspektivischem Handlungsbedarf“ an der Brücke gesprochen, der sich aus dem Brückenprüfbericht ergeben hat. Was ist aus der geplanten Sanierung geworden? Zunächst einmal betont Bauamtsleiter Rauh, dass das Bauwerk nach wie vor gebrauchstauglich sei, die Brücke also ganz normal genutzt werden könne und keine akute Gefahr bestünde. Der aktuelle Zustand der Hospitalbrücke lasse die gründliche Vorbereitung und Planung der nötigen Baumaßnahmen zu, erklärt er.

Und in diesen Vorbereitungen befinde man sich gerade. Nämlich dergestalt, dass es neben Gesprächen mit Planern auch Abstimmungen mit dem zuständigen Referat des Straßenbauamtes gegeben habe, zum Umfang der Arbeiten und, um Möglichkeiten einer Förderung des Bauvorhabens auszuloten. Denn auch, wenn ein kompletter Abriss und ein Ersatzneubau nicht notwendig seien, werden für die Sanierungsarbeiten Gesamt-Baukosten einschließlich Baunebenkosten von grob 950.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme könnte mit 75 Prozent gefördert werden, bis 31. März soll der entsprechende Fördermittelantrag gestellt werden. Würden die Fördermittel noch dieses Jahr zugesagt, so sei ein Baubeginn im Frühjahr 2022 vorstellbar.