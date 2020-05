Hubschrauber-Einsatz gegen Schwammspinner in Gera gestartet

Der Hubschrauber-Einsatz gegen eine erneute Schwammspinner-Raupenplage in Gera-Liebschwitz ist gestartet. Etwas später als geplant startete am Mittwochmorgen im Auftrag des ThüringenForst der Hubschrauber mit dem Insektengift Mimic über die Waldgebiete in Liebschwitz.

Mit mehreren geplanten Betankungen auf einer Fläche bei Grobsdorf werden in rund zwei Stunden 38 Hektar behandelt. Drei Tage bleibt der betroffene Wald nun gesperrt.

Bereits gestern starteten Hubschrauber in Teilen Thüringens mit der Ausbringung des Pflanzenschutzmittels. Naturschützer drohen, mit Strafanzeigen gegen den Gift-Einsatz vorzugehen