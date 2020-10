Im Dokumentarfilm "Space Dogs" geht es um Moskauer Straßenhunde - die Nachfahren von Laika, der ersten Hündin im All.

Gera. „Space Dogs“ in dieser Woche im Geraer Filmclub-Comma

Hündin Laika als „Geist“ aus dem All

Am 8. und 9. Oktober zeigt der Filmclub-Comma in der Heinrichstraße 47 jeweils um 20 Uhr den 2019 erschienenen Dokumentarfilm „Space Dogs“.

Die Moskauer Hündin Laika wurde als erstes Lebewesen ins All geschickt – und damit in den sicheren Tod. Eine Rückkehr zur Erde war für sie nicht vorgesehen. Einer Legende nach kehrte sie jedoch als Geist zur Erde zurück und streift seither durch die Straßen von Moskau. Laikas Spuren folgend, begleitet „Space Dogs“ die Abenteuer ihrer Nachfahren: zweier Straßenhunde im heutigen Moskau. Deren Geschichte handelt von inniger Gefolgschaft, unerbittlicher Brutalität und schließlich von ihrem Blick auf uns Menschen. Die Filmerzählung ist zusätzlich verwoben mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial aus der Ära der sowjetischen Raumfahrt.

Das Besondere an „Space Dogs“ ist die Kameraperspektive, die Yunus Roy Imer einnimmt und konsequent auf Augenhöhe der Hunde filmt – der Protagonisten im Film von Elsa Kremser und Levin Peters. Menschen treten hauptsächlich als kalte Wissenschaftler in der Vergangenheit oder Passanten in der Gegenwart auf.