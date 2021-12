Rund 2000 Menschen bei „Corona-Spaziergang“ am Montagabend in Gera

In Gera haben sich am Montagabend nach Angabe der Polizei etwa 600 Personen an einem sogenannten Spaziergang beteiligt. Treffpunkt war vorm Theater.

Am Montagabend haben sich in Gera nach ersten Angaben der Polizei etwa 600 Menschen an einem sogenannten Spaziergang beteiligt, der zuvor in sozialen Netzwerken angekündigt worden war. Treffpunkt war der Theatervorplatz.

Von dort liefen die Teilnehmer Richtung Innenstadt, durch die De-Smit-Straße, über die Bachgasse, die Heinrichstraße und zurück. Zum Auftakt am Theater wurden die Spaziergänger von einer kleinen Gruppe Gegendemonstranten mit dem Plakat: „Solidarität statt Egoismus“.

"Corona-Spaziergang" in Gera. Foto: Peter Michaelis

Corona-Spaziergang in Gera. Foto: Christiane Kneisel

Anmerkung der Redaktion: Zunächst sprach die Polizei vor Ort von etwa 600 Teilnehmern. Später erhöhte sie die Agaben auf 2000.