Hunderte tanzen und feiern am ersten Tag von Geraer „Geht Raus“-Festival

Gera. Die Open-Air-Premiere im Hofwiesenpark geht am Sonntag weiter, unter anderem mit Clueso und Martin Hübner.

„Wir wollten als Kulturamt mal etwas anderes von der Stadt für die Stadt anbieten.“ Hans Robert Scheibe, im Kulturamt verantwortlich für Märkte und Veranstaltungen, blickt am Samstagabend zufrieden auf den Bereiche vor der großen Bühne im Hofwiesenpark. Mit Northern Lite war der Hauptact am ersten Tag des „Geht Raus“-Open-Airs zwar schon durch, doch auch bei DJane Jil Tanner wird noch viel getanzt.

Hunderte Besucher folgen am ersten Festival-Tag der Aufforderung des Geraer Kulturamtes und gehen raus zum "Geht raus!"-Open-Air in den Hofwiesenpark. Foto: Marcel Hilbert

Das Elektrofestival im Geraer Buga.Park feiert an diesem Wochenende Premiere und lockte bereits am ersten Tag rund 1200 Gäste, schätzt Scheibe. Am Sonntag geht das Festival bereits ab 12 Uhr weiter und endet 20 Uhr. Als Headliner wird der Musiker Clueso erwartet, diesmal mit seinem Bruder Martin Hübner und einem DJ-Set an den Reglern.