Lederhose. Azubi des Monats: Felix Wetzel ist im dritten Ausbildungsjahr zum Zerspanungsmechaniker. Er lernt bei mkf in Lederhose.

„Ja, ich bin technikversessen“, so Felix Wetzel. Schon in Kindertagen habe er gebaut: Kräne und Bagger aus Lego. „Alles, was irgendwie mit Technik in Verbindung stand, war einfach wunderbar.“ Der 19-Jährige grient beim Erzählen.

Als Steppke schaute er oft beim Hobeln und Sägen in der heimischen Tischlerei seines Vaters in Uhlersdorf zu. Als Jugendlicher half er beim Einbau von Treppen, Türen und Fenstern. Der körperlich harte Job kam für Felix Wetzel als Broterwerb nicht infrage. „Die schwere Arbeit sollten Maschinen übernehmen. Außerdem wollte ich was mit Technik und Computern machen“, erklärt er seine Vorstellungen. „Und am Ende des Tages muss ich ein Ergebnis in der Hand haben.“ Mechatroniker schwebte ihm vor.

Mit diesem Ziel schaute sich der Regelschüler auf einer Ausbildungsbörse 2017 in Gera um. „Da bin ich auf mkf gestoßen.“ Die Präsentation und die Gespräche gefielen ihm. Das Unternehmen aus Lederhose stellte Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker vor. „Für letzteren Beruf habe ich mich schon da entschieden. Er kommt eher an den des Tischlers ran. „Ich habe Spaß am Spänemachen“, ulkt der junge Mann. Auch beim Metallfräsen fliegen sie.

Im November jenes Jahres nutzte der 15-Jährige zusätzlich das Angebot des Schülercolleges bei mkf. „Ich fand es cool. Uns wurde gezeigt, wie aus einem Alu-Block ein kleines Auto entsteht. Das beeindruckte mich. Es ist nicht so üblich, dass Mitarbeiter ohne Experten ihre Maschinen selbst programmieren.“ Das präzise Arbeiten im Mikrometer-Bereich faszinierte ihn.

Natürlich informierte sich Felix Wetzel ferner bei anderen Betrieben. Ins Wanken brachten ihn die Stellenangebote nicht.

Die zehnte Klasse in der Aumaer Regelschule schloss der junge Mann als Klassenbester ab. Im Frühjahr 2018 legte er den schriftlichen Bewerbungstest bei mkf ab. „Meine Leistungsfächer Mathe und Physik kamen mir entgegen.“ Eine Woche später war die Ausbildungszusage im Briefkasten. Im Sommer dieses Jahres beendet der 19-Jährige, der Azubi-Vertreter ist, seine Lehre ein halbes Jahr vorfristig. „Ich bin ehrgeizig gibt er zu.“ Passiert ihm der kleinste Fehler, ärgert ihn das mächtig. „Da haben sich gleich mal vier Stunden Arbeit in Luft aufgelöst.“

In seiner Freizeit sitzt Felix Wetzel vor dem Computer oder schraubt am Moped, eine Schwalbe KR 51/2. Der Opa hat sie ihm vermacht. Natürlich hilft er seinen Eltern auf dem Vierseithof. „Da sind viele Hände gefragt.“