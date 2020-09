Ideen für einen Geraer Demokratiecampus

Die Gedenkstätte Amthordurchgang in Gera, daneben die Fläche des ehemaligen Vernehmungs- und Zellentraktes.

Gera. Im Geraer Stadtzentrum wollen die Gedenkstätte Amthordurchgang und die Stasi-Unterlagenbehörde in der Geschichtsaufarbeitung kooperieren.

Der Verein Gedenkstätte Amthordurchgang arbeitet an einem Konzept für ein Zentrum für Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung in Gera. Es soll die Arbeit des Vereins mit jener der in Gera verbleibenden Mitarbeiter der Stasiunterlagenbehörde verknüpfen und die der Bundeszentrale für politische Bildung ergänzen.