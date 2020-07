Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Idylle gibt es gleich um die Ecke an der Aumatalsperre

„Traumhaft und dieser Seeblick, so romantisch“, schwärmt Elke Bloch aus Amberg. „Und die fantastische Lage und die Ruhe. Mein Mann und ich hatten in diesem Jahr Thüringen im Visier.“ Viele Plätze seien bereits ausgebucht gewesen, so die 57-Jährige. „Hier hatten wir Glück. Wir wären gern länger geblieben. Klappte nicht. Die Nächsten rücken an.“ Am Freitag verstaute das Ehepaar Dachzelt und andere Utensilien wieder. „Seit 22 Jahren campen wir. Dem Wohnwagen folgten Wohnmobil, Campingbus und nun der Pick up. Vom Luxus zurück zu den Wurzeln“, ruft Frank Bloch.

Unweit verbringt Familie Vam Thillo aus Belgien mit ihren drei Söhnen ein paar Tage. „Viel Natur, viele Sportmöglichkeiten, sehr schön“, freut sich das Familienoberhaupt. Sie haben ein großes Zelt aufgebaut.

Regen und schlechtem Wetter trotzen Martina und Bernd Neidnig. Von April bis Oktober steht der Camper an der Aumatalsperre, ihr zweiter Wohnsitz seit 26 Jahren. Die Eheleute genießen frische Luft, Freiheit und Gemütlichkeit. Gepflegt und schmuck sieht ihr kleines Wohlfühlrefugium mit den in kräftigen Farben blühenden Pflanzen aus. „Jedes Jahr lasse ich mir was anderes einfallen.“ Zwischendurch fahren die Eheleute nach Leipzig, um nach dem Rechten zu schauen. Stolz zeigt der 77-Jährige Bernd einen Aal. „Im Stausee gefangen. Die Karpfen werden schon geräuchert.“ Günther Kluge läuft vorbei. Sie winken ihm zu. Mit Uwe Reichelt betreibt er den Naturcampingplatz, eingebettet im Wald. Beide stürzten sich 1993 in die Selbstständigkeit. In der Stadtverwaltung Weida gab es für die Männer keine Arbeit mehr, ohne wollten sie nicht sein. Ein Münchner liebäugelte 1993 mit dem 2,5 Hektar großen Areal. Für Günther Kluge und Uwe Reichelt war das keine Option. Ein Fremder. Sie kannten das gefragte Ausflugsziel wie ihre Westentasche, gewannen die Ausschreibung und krempelten fortan die Ärmel hoch. Das Plumpsklo musste weg und neue Sanitäranlagen her. Das erforderte eine 1005 Meter lange Abwasserdruckleitung. „Wir legten sie mit einer Firma, die uns die Maschine und einen Mann brachte.“

Nach und nach modernisierten die Pächter, kauften sogar noch einen Hektar dazu, um sich zu vergrößern und mit der Natur mehr im Einklang zu sein. Die Solaranlage auf der Rezeption versorgt Dusche und Waschraum mit warmem Wasser. Regenwasser dient als Toilettenspülung. Die Wanderherberge und dortige Sanitäranlage werden mit einer Wärmepumpe betrieben. Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben. Ringsherum laden gut ausgeschilderte Wege zum Wandern ein.

Der sehr idylisch gelegene Campingplatz Aumatalsperre am westlichen Stadtrand von Weida ist bei Campingfreunden sehr beliebt. Foto: Peter Michaelis

Katja Krahmer aus Pillingsdorf gehört mit ihrer Familie ebenfalls zu den Dauercampern. „Unser Sohn war schon mit drei Jahren an der Aumatalsperre. Idylle um die Ecke eben. Zu ihrem Imbiss in Großebersdorf übernahm sie am 15. Mai dieses Jahres den Kiosk. „Wir haben sie gefragt. Weit und breit findet man keine Ausflugsgaststätten“, sagt Uwe Reichelt.

Nun reicht sie schon Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. „Alles frisch geklopft, gewürzt und zubereitet. Ich koche wie zu Hause ohne Soßenbinder und Chemie“, verspricht die 47-Jährige. An ihrem Hochzeitstag vergangenen Dienstag sollte sie nicht solange arbeiten, vorher noch die Hecke am Stellplatz schneiden und abends mit Mann ausgehen und ein bisschen schlemmen. „Zehn Kilo sind durch den Stress schon runter“, erzählt sie munter.

Katja Krahmer obliegt die Ausleihe von Booten. „Für Wasserratten bietet sie sogar Stand-up-Paddling an und Radler können zwei E-Bikes mieten.“ Um die 3000 Gäste reisen jährlich auf den Naturcampingplatz, darunter etwa 30 Nationalitäten. Im Juli wurden zwei Studenten aus Brasilien und Mexiko begrüßt. „Als wir nach der coronabedingten Schließung wieder öffnen durften, erreichten uns stündlich um die 40 Anrufe und zig Anfragen übers Internet. Campen ist wieder im Trend“, weiß Uwe Reichelt.

Gern kommen die Gäste zurück, weil die Betreiber auch Helfer in der Not sind. Einem Besucher aus den Niederlanden ging auf dem Zeltplatz das Auto kaputt. Reichelt, der gelernte Kfz-Schlosser, baute den Motor aus und wieder zusammen. Danach war das Fahrzeug startklar. „Ein alte Dame aus den USA rückte mit zwei Koffern und einem Rucksack an. Sie begab sich fünf Wochen lang auf die Spuren ihrer Kindheit.“